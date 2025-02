Zapory na granicy z Białorusią

- Natomiast trwają prace przy modernizacji zapory elektronicznej. Mają zakończyć się do końca lutego - podał Juźwiak. Przypomniał, że ta inwestycja obejmuje m.in. montaż dodatkowej linii kamer do obserwacji zewnętrznej strony ogrodzenia, instalację lamp typu LED do oświetlania drogi technicznej i montaż dodatkowych punktów kamerowych do zabezpieczenia przepustów wodnych. - Aktualnie trwa konfiguracja, integracja i kalibracja podsystemów w Centrum Nadzoru w Białymstoku. Wykonawca realizuje umowę zgodnie z wymaganiami, Straż Graniczna sukcesywnie odbiera poszczególne elementy modernizowanej zapory - dodał rzecznik.