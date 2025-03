Na Podlasiu rusza bon turystyczny. Dopłaty do noclegów nawet do 400 złotych

Podlaski bon turystyczny. Ruszył nabór dla przedsiębiorców z branży hotelarskiej Źródło: TVN24

Każdy kto nie jest mieszkańcem województwa podlaskiego będzie mógł skorzystać z bonu turystycznego. To jednorazowa dopłata do minimum dwóch noclegów wynosząca od 200 do 400 zł w zależności od tego, czy wypoczywamy na polu kempingowym czy np. w trzygwiazdkowym hotelu. Właśnie ruszył nabór dla właścicieli firm, które będą chciały, aby ich klienci skorzystali z bonu. Pierwsze dopłaty można będzie uzyskać już 20 kwietnia, czyli pierwszego dnia Wielkanocy.

Do 11 kwietnia właściciele obiektów noclegowych w Podlaskiem mogą zgłaszać się do udziału w Podlaskim Bonie Turystycznym. Program zakłada dopłacanie turystom spoza województwa do co najmniej dwóch noclegów.

Samorząd województwa przeznaczył na ten cel w 2025 roku 2 mln zł. Chodzi o ożywienie turystyki w regionie w związku z trudną sytuacją przy granicy z Białorusią. Skorzystać będą mogli turyści, którzy nie są mieszkańcami województwa podlaskiego.

Będzie można uzyskać dopłaty do noclegów

Od 200 do 400 zł, jednorazowo w tym roku

- Dziś rozmawiałem z kilkoma przedsiębiorcami, którzy - jak mówią - od czterech lat borykają się z tym, że jest coraz mniej turystów. Związane jest to z sytuacją na polsko-białoruskiej granicy, ale - jak zaznaczają – tu na Podlasiu jest bezpiecznie i pięknie – powiedział na antenie TVN24 nasz reporter Mateusz Grzymkowski.

Turyści w ramach bonu będą mogli uzyskać jednorazową dopłatę w wysokości od 200 do 400 zł w ramach całego pobytu. Warunkiem jest zakup minimum dwóch noclegów. 200 zł dostaną osoby, które wybiorą wypoczynek w gospodarstwach agroturystycznych, pokojach gościnnych, kwaterach, hostelach, schroniskach czy też na polach kempingowych, polach dla kamperów, i polach biwakowych. Druga kategoria dopłat (w wysokości 300 zł) obejmuje hotele jedno i dwugwiazdkowe, motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, ośrodki wypoczynkowe, apartamenty i wille. Trzecia kategoria (z 400-złotową dopłatą) to hotele trzy, cztero i pięciogwiazdkowe.

Bony mają zachęcić do odwiedzenia Podlasia

Korzystać mogą osoby dorosłe

Z bonu może skorzystać osoba, która ukończyła 18. rok życia. Z dopłat rozliczamy się w ramach rezerwacji. Czyli jeśli czteroosobowa rodzina (dwójka dorosłych i dwójka małych dzieci) będzie chciała kupić dwa noclegi w jednym pokoju, to z bonu (np. w wysokości 400 zł w hotelu trzygwiazdkowym) skorzysta jedna osoba dorosła, np. mama. Jeśli natomiast rodzina wynajmie dwa pokoje, to z bonu skorzystają dwie osoby dorosłe. Rodzina mogłaby też wynająć jeden pokój na cztery noce. Wtedy z pierwszego bonu (za pierwszą i drugą noc) skorzysta np. mama, a z drugiego (za trzecią i czwartą noc) - tata. Dzieci nie skorzystają, bo nie mają 18 lat.

Ze szczegółami można zapoznać się na stronie: podlaskibonturystyczny.pl.

Można skorzystać już w Wielkanoc

Pierwsi turyści skorzystają z bonów już 20 kwietnia, czyli w Wielkanoc. Do końca roku będą uruchamiane sukcesywnie kolejne pule środków w programie, tak aby uniknąć sytuacji, że turyści będą korzystać z bonu głównie latem.

Wszystkie obiekty noclegowe, które chcą zgłosić swoje uczestnictwo w programie muszą być zarejestrowane w ewidencji prowadzonej przez samorząd lokalny albo przez samorząd województwa podlaskiego. Nie mogą też mieć zaległości w ZUS czy urzędach skarbowych.