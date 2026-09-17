Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Podlaskie

Rocznica sowieckiej agresji. Na Wschodzie zawyją syreny

|
Agresja ZSRR na Polskę
Agresja ZSRR na Polskę - 17 września 1939 roku
Źródło wideo: Wikipedia (PD)
Źródło zdj. gł.: PAP/CAF
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
17 września 1939 roku Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich napadł na Polskę. Z okazji 87. rocznicy sowieckiej agresji, na terenie województwa podlaskiego zawyją syreny. Sygnały będą słyszane w różnych godzinach. Pierwsze już od godziny 9.

"W czwartek 17.09.2026 r. celu upamiętnienia 87. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę uruchomione zostaną syreny alarmowe" – taką informacje podaje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Nadany zostanie sygnał ciągły, który będzie trwał przez minutę.

Agresja ZSRR na Polskę
Agresja ZSRR na Polskę
Źródło zdjęcia: PAP/CAF

Pierwsze sygnały już o godzinie 9

Jak informuje WCZKP, włączenie syren będzie jednocześnie testem sprawności urządzeń systemu wykrywania i alarmowania.

Sygnały zostaną nadane według poniższego harmonogramu: o godzinie 9 w Mońkach, Hajnówce i Wysokiem Mazowieckiem, o godzinie 11.59 – w Białystoku, Czarnej Białostockiej, Supraślu, Sejnach i Suwałkach, o godz. 12 w Białystoku, Siemiatyczach, Suwałkach, Grajewie i Zambrowie, a o godz. 12.00 w Augustowie, Dąbrowie Białostockiej, Łapach, Sokółce i Wasilkowie.

Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
PodlaskieHistoriaSamorząd terytorialny
Czytaj także:
"Godzina ciszy na Solnej"
Stworzą mapa niebezpiecznych miejsc po koszmarnym wypadku
Kraków
Działania służb w Sosnowcu
Wybuch pod samochodem. 45-latek zatrzymany
Katowice
Ara żółtoskrzydła
Wykrada papugom pisklęta. Tak chce ocalić gatunek przed wyginięciem
METEO
Budynek Sejmu RP
"Koledzy w garniturach tłumaczą, co jest dla kobiet lepsze"
Patryk Michalski
Donald Trump
Trump uderza, grozi i wyśmiewa. "To śmieszne"
BIZNES
imageTitle
Rafael Nadal wróci na kort. Ma ważny powód
EUROSPORT
Policjanci z Bielan szukają 51-letniego Jarosława Iwańczuka ps. "Iwan"
"Iwan" ukrywa się od 23 lat. Tak może wyglądać teraz
WARSZAWA
Gawkowski Piasecki
Gawkowski: za to prezydent będzie w przyszłości postawiony przed Trybunałem Stanu
ROZMOWA PIASECKIEGO
imageTitle
Kamiński zachwycił Portugalczyków. "Najlepszy mecz"
EUROSPORT
Opady w czwartek
Tak opady będą szły przez Polskę. Mapa i radar
METEO
Nowy most ma powstać w ciągu ulicy Zdziarskiej
"Znacząco ułatwi przemieszczanie się po dzielnicy". Będzie nowy most
WARSZAWA
kolbaskowo stacja paliw orlen paliwo shutterstock_2790671051
Silny cios w polski rynek. Minister o "skrajnie trudnej i nieprzewidywalnej sytuacji"
BIZNES
Siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
Emerytura i powrót sekretarza do pracy. Sprawę bada prokuratura
WARSZAWA
imageTitle
Szczęsny się wygłupił. Hiszpanie bez ogródek
EUROSPORT
1 godz 1 min
pc
Cieśnina pod ostrzałem. Jak Huti mogą zagrozić światowemu handlowi?
Podcast o zagranicy
Michał Moskal i Janusz Kowalski
Premiera"Jest zdolniejszy od wielu polityków PiS". Kim jest Michał Moskal?
Czarno na białym
Rosyjski atak na Kijów (16.09.2026)
Budynki mieszkalne i stacja benzynowa. Kolejne ataki Rosji
Świat
Rosną obawy mieszkańców przygranicznych miejscowości
Syreny wyją tu coraz częściej. "Blok się cały obudził, dzieci płakały"
Polska
Donald Trump
Trump nie wytrzymał. "Tak dłużej być nie może"
BIZNES
imageTitle
Trener Polaków widzi dobre strony porażki
EUROSPORT
imageTitle
Pełna hala przeciwko Polsce. "Tumult dodawał skrzydeł"
EUROSPORT
Intensywne opady deszczu
Intensywne opady deszczu. Tu obowiązują ostrzeżenia IMGW
METEO
Oszust miał wyłudzać przez portal ogłoszeniowy wrażliwe dane (zdj. ilustracyjne)
Zainwestowali 500 złotych, stracili 400 tysięcy
WARSZAWA
Rosjanie pokazali nagranie z ataku na lokomotywę przy granicy z Polską
Rosjanie pokazali nagranie z ataku przy granicy z Polską
Świat
Znaleźli dziuplę, zatrzymali dwóch mężczyzn
Znikały motocykle, znaleźli dziuplę
WARSZAWA
Katastrofa kolejowa w Sokolnikach Suchych
"Dochodzi do mnie, że już nigdy więcej jej nie zobaczę"
"Uwaga!" TVN
Pawłohrad - ataki Rosji 10.09.2026
Generał Bieniek: Rosjanie zdają sobie z tego sprawę
Polska
USA, Kongres, Kapitol, Senat USA, Izba Reprezentantów USA, republikanie, demokraci
"Zło nadciąga, historia wzywa". Projekt Grahama przyjęty
Świat
Wojsko zabrało drona z plaży w Rusinowie
Nowe ustalenia w sprawie drona, zwolnienia w AWS, zaskakująca porażka siatkarzy
Warto wiedzieć
szczesnyGettyImages-2295072402
Co to było? Kuriozalny błąd Szczęsnego i gol dla rywali
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica