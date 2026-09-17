Podlaskie Rocznica sowieckiej agresji. Na Wschodzie zawyją syreny Tomasz Mikulicz |

Agresja ZSRR na Polskę - 17 września 1939 roku Źródło wideo: Wikipedia (PD) Źródło zdj. gł.: PAP/CAF

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"W czwartek 17.09.2026 r. celu upamiętnienia 87. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę uruchomione zostaną syreny alarmowe" – taką informacje podaje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Nadany zostanie sygnał ciągły, który będzie trwał przez minutę.

Agresja ZSRR na Polskę Źródło zdjęcia: PAP/CAF

Pierwsze sygnały już o godzinie 9

Jak informuje WCZKP, włączenie syren będzie jednocześnie testem sprawności urządzeń systemu wykrywania i alarmowania.

Sygnały zostaną nadane według poniższego harmonogramu: o godzinie 9 w Mońkach, Hajnówce i Wysokiem Mazowieckiem, o godzinie 11.59 – w Białystoku, Czarnej Białostockiej, Supraślu, Sejnach i Suwałkach, o godz. 12 w Białystoku, Siemiatyczach, Suwałkach, Grajewie i Zambrowie, a o godz. 12.00 w Augustowie, Dąbrowie Białostockiej, Łapach, Sokółce i Wasilkowie.