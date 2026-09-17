Rocznica sowieckiej agresji. Na Wschodzie zawyją syreny
"W czwartek 17.09.2026 r. celu upamiętnienia 87. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę uruchomione zostaną syreny alarmowe" – taką informacje podaje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.
Nadany zostanie sygnał ciągły, który będzie trwał przez minutę.
Pierwsze sygnały już o godzinie 9
Jak informuje WCZKP, włączenie syren będzie jednocześnie testem sprawności urządzeń systemu wykrywania i alarmowania.
Sygnały zostaną nadane według poniższego harmonogramu: o godzinie 9 w Mońkach, Hajnówce i Wysokiem Mazowieckiem, o godzinie 11.59 – w Białystoku, Czarnej Białostockiej, Supraślu, Sejnach i Suwałkach, o godz. 12 w Białystoku, Siemiatyczach, Suwałkach, Grajewie i Zambrowie, a o godz. 12.00 w Augustowie, Dąbrowie Białostockiej, Łapach, Sokółce i Wasilkowie.