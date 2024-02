Mieli ogłaszać "wyroki śmierci". Teraz sami usłyszeli wyrok

Jedna z uczestniczek, podająca się za reprezentantkę "Podlaskiego Trybunału Sprawiedliwości" mówiła, że takie trybunały tworzone są w całej Polsce i wydają one wyroki na "twórców sanitarnych". Mówiła, że taki wyrok wydano też wobec prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego i zapowiedziała, że zaniesie mu ten wyrok po manifestacji. Chodziło o adres prywatny, nie magistrat.

"Wyrok śmierci" został ogłoszony m.in. wobec prezydenta Białegostoku. Ten złożył zawiadomienie do prokuratury

"Wyrok śmierci" został ogłoszony m.in. wobec prezydenta Białegostoku. Ten złożył zawiadomienie do prokuratury Artur Reszko/PAP

Prezydent Truskolaski mówił o zuchwałości osób, które prezentowały "wyrok"

Relacjonując to wydarzenie lokalne media uwypukliły wątek "wyroków śmierci". Publikowano też m.in. zdjęcie "wyroku", na którym można było przeczytać, że został on wydany w imieniu RP, za "propagowanie segregacji sanitarnej, łamanie podstawowych praw mieszkańców i uczestnictwo w zorganizowanej, zbrojnej grupie przestępczej". Kara - jak można było przeczytać - to m.in. konfiskata mienia, zakaz pełnienia funkcji publicznych, a także kara śmierci, która ma być wykonana "w sposób humanitarny".