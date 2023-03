Miała prawie dwa promile, jest podejrzana o spowodowanie wypadku, w którym zginęło jej dziecko. Sąd zdecydował o areszcie

czytaj dalej

Stopy procentowe w Polsce pozostają bez zmian od października 2022 roku. - Trzeba zadać sobie pytanie, na ile to rzeczywiście jest polityka, która pozwoli zdławić tę inflację - mówiła we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 dr Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan. W jej ocenie, "jeżeli ta polityka będzie utrzymywana, to trzeba się liczyć z tym, że po prostu wysoka inflacja w Polsce potrwa dużo dłużej niż gdzie indziej". Bochniarz przyznała, że zazdrości "nieustannego optymizmu" prezesowi Narodowego Banku Polskiego Adamowi Glapińskiemu.