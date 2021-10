Medycy na Granicy informują o pomocy migrantom i o kolejnych interwencjach. Według grupy sytuacja stale się pogarsza

Jak wygląda działalność grupy Medycy na Granicy? To nieformalny zespół osób z wykształceniem medycznym, które w czasie wolnym od pracy jeżdżą karetką w pobliżu strefy objętej stanem wyjątkowym i pomagają migrantom, którzy potrzebują opieki medycznej. Praktycznie nie ma dnia bez interwencji. Odtworzyliśmy kilka ostatnich dni ich pracy na podstawie wpisów w mediach społecznościowych i wypowiedzi uczestników akcji.

Pomogli kobiecie w drugim trymestrze ciąży

20 października, środa . "Po północy nasz zespół otrzymał od organizacji pomocowej zgłoszenie o dużej grupie osób potrzebujących pomocy. Poszkodowani przebywali w lasach od wielu dni". Medycy podkreślają, że do grupy ponad 30 osób nie sposób było dotrzeć żadnym pojazdem. "Musieliśmy zaparkować na końcu drogi i przedrzeć się do grupy nocą przez gęsty las razem z naszym sprzętem oraz pakietami pomocowymi" – relacjonują Medycy na Granicy.

Leki dla osób z dolegliwościami internistycznymi i ginekologicznymi

Medycy pomogli też mężczyźnie w podeszłym wieku, który był po amputacji części nogi i od wielu dni wędrował przez las. Obejrzeli kikut i go opatrzyli, a mężczyźnie podali leki przeciwbólowe. Leków potrzebowało też kilka innych osób, które cierpiały z powodu urazów, dolegliwości internistycznych i ginekologicznych.

"Wszyscy nasi pacjenci kategorycznie odmówili przewiezienia do szpitala. Obawiali się bycia oddzielonymi od rodzin. Grupa była nam ogromnie wdzięczna za udzieloną pomoc. Na pożegnanie zostaliśmy wyściskani. Wróciliśmy do bazy po 6 rano - cała akcja trwała około sześciu godzin. To była najcięższa z naszych dotychczasowych interwencji. Nigdy, w całym swoim życiu zawodowym, nie widzieliśmy czegoś takiego" – podsumowują medycy.