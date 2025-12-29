Do Polski wleciały balony przemytnicze. Policja znalazła kontrabandę (25.12.2025) Źródło: TVN24

- Według stanu na dzień 28 grudnia, na terenie województwa podlaskiego znaleziono 14, a lubelskiego cztery balony - informuje inspektor Katarzyna Nowak, rzeczniczka Komendanta Głównego Policji.

Wszystko zaczęło się w Wigilię, 24 grudnia, około godziny 21, kiedy to Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało policję, że z terytorium Białorusi wleciało do Polski kilkadziesiąt obiektów latających, najprawdopodobniej balonów przemytniczych.

Jedna z paczek z kontrabandą znalezionych przez podlaskich pograniczników Źródło: Podlaski Oddział Straży Granicznej

Nie podają, ile konkretnie wleciało balonów. Ze względów bezpieczeństwa

- Z 18 wspomnianych przypadków znalezienie kontrabandy w 10 czynności realizuje policja, zaś w ośmiu Straż Graniczna - zaznacza insp. Nowak.

Podpułkownik Jacek Goryszewski, szef wydziału prasowego Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych zastrzega, że ze względów bezpieczeństwa wojsko nie podaje konkretnej liczby balonów, które wleciały do Polski. - Było ich kilkadziesiąt - zaznacza.

Zgłoszenia wpływały od Wigilii

Z informacji, które uzyskaliśmy z podlaskiej policji wynika, że od środy (24 grudnia) odebrano pięć zgłoszeń związanych z odnalezieniem papierosów bez polskich znaków akcyzy i w trzech przypadkach przy kontrabandzie odnaleziono balony.

W czwartek (25 grudnia) młodsza aspirant Agnieszka Ulman z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku informowała, że balony znaleziono w Zaborowie w powiecie grajewskim i w Goniądzu (po dwa tysiące paczek papierosów) oraz w Boguszewie w powiecie monieckim (30 paczek). Natomiast w Łozowie w powiecie sokólskim znaleziono 1480 paczek papierosów. Nie było jednak samego balonu.

W poniedziałek (29 grudnia) młodszy aspirant Konrad Karwacki z podlaskiej policji poinformował, że w piątek (26 grudnia) w Starym Rogożynie w powiecie augustowskim znaleziono 1,5 tysiąca paczek papierosów.

- W tym przypadku również nie było balonu - zaznaczył.

Przez granicę przeleciały balony Źródło: Podlaski Oddział Straży Granicznej

Kontrabanda warta ponad 120 tysięcy

Przypadki przechwyconej kontrabandy wylicza też Podlaski Oddział Straży Granicznej. Znaleziono pięć pakunków z papierosami, przy których leżały też szczątki balonów.

- W piątek znaleziono kontrabandę w miejscowości Słoja na terenie działalności placówki SG w Szudziałowie oraz w miejscowości Janowo (placówka SG w Narewce), w sobotę - w miejscowości Karcze (placówka SG w Kuźnicy) oraz Słomianka (placówka SG w Nowym Dworze), natomiast w niedzielę w Tokarach (placówka SG Mielniku) - mówi starszy chorąży sztabowy Michał Bura z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

W sumie w pięciu tych przypadkach było ponad siedem tysięcy paczek papierosów różnych marek o szacunkowej wartości ponad 120 tys. zł.

W Lubelskiem mniej przypadków

Na kontrabandę trafili też strażnicy graniczni z województwa lubelskiego. Jak w poniedziałek (29 grudnia) powiedział nam major Dariusz Sienicki, rzecznik Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, od 26 grudnia nic się nie zmieniło i ujawniono trzy przypadki kontrabandy.

- W pobliżu miejscowości Królewski Dwór, niedaleko Parczewa, zabezpieczony został balon wraz z pakunkiem, w którym było 1,5 tysiąca paczek papierosów o wartości powyżej 26 tysięcy złotych. Tyle samo papierosów znajdowało się również w pakunku zabezpieczonym w pobliżu miejscowości Huszcza Druga w powiecie bialskim. Tam jednak nie odnaleziono balonu. Balon wraz z papierosami został natomiast znaleziony przez celników w pobliżu terminalu przeładunkowego w Małaszewiczach w pobliżu Terespola - zaznacza mjr Sienicki.

Policjanci i strażnicy graniczni nie informują na razie, gdzie znaleziono kolejne pięć balonów.

Policja prosi o zachowanie ostrożności

Komenda Główna Policji apeluje, by w przypadku znalezienia balonów zachować szczególną ostrożność, nie należy zbliżać się do nich ani nie podejmować działań na własną rękę.

"W przypadku uzyskania informacji o miejscu ich znalezienia należy niezwłocznie zadzwonić pod numer alarmowy 112 i powiadomić odpowiednie służby" – prosi policja.

Przechwycili samolot, obserwowali balony

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podało w komunikacie z 25 grudnia, że "rano, nad wodami międzynarodowymi Morza Bałtyckiego, polskie myśliwce przechwyciły, dokonały identyfikacji wizualnej oraz eskortowania z rejonu odpowiedzialności samolotu rozpoznawczego Federacji Rosyjskiej, który wykonywał lot w pobliżu granic przestrzeni powietrznej RP".

Wojskowi poinformowali również, że w nocy obserwowano wloty w polską przestrzeń powietrzną obiektów z kierunku Białorusi i po przeprowadzeniu szczegółowych analiz stwierdzono, że były to najprawdopodobniej balony przemytnicze, poruszające się zgodnie z kierunkiem i prędkością wiatru.

