Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Białystok

W święta przemytnicy nie próżnują, do Polski wleciały kolejne balony

Policja
Do Polski wleciały balony przemytnicze. Policja znalazła kontrabandę (25.12.2025)
Źródło: TVN24
Trzy w województwie podlaskim oraz dwa w lubelskim. Tyle, jak na razie, balonów przemytniczych, które przeleciały w nocy z 24 na 25 grudnia przez polsko-białoruską granicę, znalazły służby. Były też dwa miejsca – po jednym w obu województwach – gdzie na ziemi leżały tylko pakunki z kontrabandą, bez balonów. Te prawdopodobnie poleciały dalej.

"24 grudnia około godziny 21:00 z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych otrzymaliśmy informację, że z terytorium Białorusi nad Polskę wleciało kilkadziesiąt obiektów latających, najprawdopodobniej tzw. balonów przemytniczych. Policjanci niezwłocznie podjęli czynności w celu ich odnalezienia i zabezpieczenia" – poinformowała w piątek (26 grudnia) Komenda Główna Policji w mediach społecznościowych.

Z wpisu wynika, że dotychczas odnalezionych zostało siedem takich obiektów, cztery na terenie województwa podlaskiego oraz trzy na terenie województwa lubelskiego. Sprawdziliśmy, że ta informacja jest nieco na wyrost. Chociaż owszem, było siedem przypadków ujawnienia kontrabandy, to odnaleziono nie siedem, a pięć balonów.

Policja zabezpieczyła balony (zdjęcie ilustracyjne)
Policja zabezpieczyła balony (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło: Shutterstock

W województwie podlaskim trzy balony i jeden pakunek bez balonu

Jak już w czwartek podawała nam młodsza aspirant Agnieszka Ulman z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, policja miała od środy (24 grudnia) cztery zgłoszenia związane z odnalezieniem papierosów bez polskich znaków akcyzy i w trzech przypadkach przy kontrabandzie odnaleziono balony.

- Balon znaleziono w Zaborowie w powiecie grajewskim, gdzie w środę o godzinie 23.30 ujawniono dwa tysiące paczek papierosów. Balon był też w Boguszewie w powiecie monieckim - wymieniała Ulman.

Tam w środę o godzinie 11 znaleziono znacznie mniejszą kontrabandę, bo jedynie 30 paczek.

- Dwa tysiące paczek znaleziono w środę o trzeciej w nocy w Goniądzu. Tam również był balon – informowała policjantka.

Służby miały też zgłoszenie z Łozowa w powiecie sokólskim, gdzie znaleziono 1480 paczek papierosów.

- Zgłoszenie wpłynęło w czwartek (25 grudnia - przyp. red.) o godzinie 10.13. Przy paczce nie było balonu - mówi Ulman.

Od czwartku nic się nie zmieniło

W piątek (26 grudnia) zapytaliśmy młodszego aspiranta Konrada Karwackiego z podlaskiej policji, czy coś się zmieniło i odnaleziony został kolejny balon.

- Nadal bilans jest taki jak dzień wcześniej. Czyli trzy odnalezione balony oraz jeden pakunek bez balonu – mówi policjant.

W Lubelskiem dwa balony i jeden pakunek bez balonu

Natomiast jeśli chodzi o województwo lubelskie, to wbrew temu co podaje Komenda Główna Policji, odnaleziono nie trzy, a dwa balony.

 - Dziś (26 grudnia – przyp. red.) w pobliżu miejscowości Królewski Dwór, niedaleko Parczewa, zabezpieczony został balon wraz z pakunkiem, w którym było 1,5 tysiąca paczek papierosów o wartości powyżej 26 tysięcy złotych - mówi major Dariusz Sienicki, rzecznik Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Tyle samo papierosów znajdowało się również w pakunku zabezpieczonym w pobliżu miejscowości Huszcza Druga w powiecie bialskim. Tam jednak nie odnaleziono balonu. Prawdopodobnie było więc tak, że pakunek spadł na ziemię, a balon poleciał dalej.

- Balon wraz z papierosami został natomiast znaleziony przez celników w pobliżu terminalu przeładunkowego w Małaszewiczach w pobliżu Terespola – informuje mjr Sienicki.

Policja prosi o zachowanie ostrożności

Komenda Główna Policji apeluje, że w przypadku znalezienia balonów zachować szczególną ostrożność, nie należy zbliżać się do nich ani nie podejmować działań na własną rękę.

"W przypadku uzyskania informacji o miejscu ich znalezienia należy niezwłocznie zadzwonić pod numer alarmowy 112 i powiadomić odpowiednie służby" – prosi policja.

Przechwycili samolot, zaobserwowali balony

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podało w komunikacie z 25 grudnia, że "rano, nad wodami międzynarodowymi Morza Bałtyckiego, polskie myśliwce przechwyciły, dokonały identyfikacji wizualnej oraz eskortowania z rejonu odpowiedzialności samolotu rozpoznawczego Federacji Rosyjskiej, który wykonywał lot w pobliżu granic przestrzeni powietrznej RP".

Wojskowi poinformowali również, że w nocy obserwowano wloty w polską przestrzeń powietrzną obiektów z kierunku Białorusi i po przeprowadzeniu szczegółowych analiz stwierdzono, że były to najprawdopodobniej balony przemytnicze, poruszające się zgodnie z kierunkiem i prędkością wiatru.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Balony z papierosami przyleciały w nocy

Balony z papierosami przyleciały w nocy

Z Białorusi lecą balony z papierosami. Zatrzymano już 25 osób

Z Białorusi lecą balony z papierosami. Zatrzymano już 25 osób

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: tm/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
PolicjaStraż GranicznaKontrabandaPrzemyt
Czytaj także:
Zima, śnieg, auto, parasol
Koniec roku przyniesie sporo chmur i opadów
METEO
imageTitle
Najbardziej symboliczne wyzwanie w karierze Kamila Stocha
EUROSPORT
Wybuch w meczecie w Syrii
Miał eksplodować podłożony ładunek. Nowe informacje o tragedii w meczecie
Świat
Dachowanie pod Nowym Dworem Mazowieckim
Wypadki i kolizje, gołoledź na drogach
WARSZAWA
Utrudnienia na kolei po awarii na stacji Warszawa Powiśle (zdjęcie ilustracyjne)
Pęknięcie szyny. Pociąg cofa się do poprzedniej stacji, w środku 400 pasażerów
Katowice
Karambol 9 samochodów
Karambol dziewięciu samochodów, wśród poszkodowanych dzieci
Łódź
Gołoledź
Gołoledź na A1, auta wypadają z drogi
Łódź
Rosnące ceny papieru uderzą w rodziców
Polska powieść robi furorę w Norwegii
Kultura i styl
Koniec mrożenia cen prądu. Jak to wpłynie na rachunki
Koniec mrożenia cen prądu. "Zapłacimy więcej?" Policzyliśmy
Michał Istel
imageTitle
Świątek już w formie. Pewna wygrana w Chinach
EUROSPORT
Zełenski i Trump w Białym Domu
Spotkanie Zełenskiego z Trumpem. Jest data
Świat
Szanghaj, port, Chiny
Chiny ogłaszają sankcje. To reakcja na działania USA
BIZNES
Japonia
Atak nożownika w fabryce opon. Kilkanaście osób rannych
Świat
Samochód wpadł na prywatną posesję
Staranował ogrodzenie i wpadł na posesję. 20-latek trafił do szpitala
Kujawsko-Pomorskie
Policja zatrzymała 53-latka (zdjęcie ilustracyjne)
Tragedia w Boże Narodzenie. Nie żyje kobieta, jej partner zatrzymany
WARSZAWA
Gołoledź
Niebezpieczna aura w wielu regionach. Są alarmy
METEO
tim cook
Szef Apple inwestuje w popularną markę odzieżową. "Umiarkowanie pozytywny sygnał"
BIZNES
Mróz w Korei Południowej
Odczuwalna temperatura wyniosła -35 stopni
METEO
pukanie do drzwi shutterstock_2123753924
Usłyszeli pukanie do drzwi. Gość został z nimi na 45 lat
Świat
Policjanci z Jastrzębia-Zdroju uratowali psa, którego ktoś przywiązał do drzewa w centrum miasta
Ktoś przywiązał psa do drzewa w centrum miasta
Katowice
Muniek Staszczyk
"Tak musiało być". Muniek Staszczyk o wyrzuceniu Sidney'a Polaka przez SMS
Polska
złoto, srebro, metale szlachetne
Co się dzieje ze srebrem i złotem? To najwyższy poziom w historii
BIZNES
605090728_25346142665007488_955122365099885380_n-0001
"Ludzie ledwo chodzą, auta mają problem, by ruszyć ze świateł"
WARSZAWA
Powodzie i lawiny błotne nawiedziły Kalifornię
Skala zniszczeń na nagraniach. "Nie mogę dostać się do garażu"
METEO
imageTitle
Tego NBA nie widziała. Spektakularny rekord Jokicia
EUROSPORT
Jimmy Kimmel
Jimmy Kimmel ostro o Trumpie w "alternatywnym orędziu świątecznym"
Świat
shutterstock_2145538693
Tyle wyniesie kurs złotego w 2026 roku. Nowa prognoza
BIZNES
Miejsce wypadku - Szaflary woj. małopolskie
Zderzenie dwóch aut na Zakopiance
Kraków
Odessa
Rosjanie uderzyli w porty. Trzy zagraniczne statki uszkodzone
Świat
imageTitle
Strzelał do kolarzy, trafił do aresztu. Skruchy nie wyraził
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica