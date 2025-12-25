W święta przemytnicy nie próżnują, do Polski wleciały kolejne balony

Do Polski wleciały balony przemytnicze. Policja znalazła kontrabandę (25.12.2025) Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"24 grudnia około godziny 21:00 z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych otrzymaliśmy informację, że z terytorium Białorusi nad Polskę wleciało kilkadziesiąt obiektów latających, najprawdopodobniej tzw. balonów przemytniczych. Policjanci niezwłocznie podjęli czynności w celu ich odnalezienia i zabezpieczenia" – poinformowała w piątek (26 grudnia) Komenda Główna Policji w mediach społecznościowych.

Z wpisu wynika, że dotychczas odnalezionych zostało siedem takich obiektów, cztery na terenie województwa podlaskiego oraz trzy na terenie województwa lubelskiego. Sprawdziliśmy, że ta informacja jest nieco na wyrost. Chociaż owszem, było siedem przypadków ujawnienia kontrabandy, to odnaleziono nie siedem, a pięć balonów.

Policja zabezpieczyła balony (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: Shutterstock

W województwie podlaskim trzy balony i jeden pakunek bez balonu

Jak już w czwartek podawała nam młodsza aspirant Agnieszka Ulman z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, policja miała od środy (24 grudnia) cztery zgłoszenia związane z odnalezieniem papierosów bez polskich znaków akcyzy i w trzech przypadkach przy kontrabandzie odnaleziono balony.

- Balon znaleziono w Zaborowie w powiecie grajewskim, gdzie w środę o godzinie 23.30 ujawniono dwa tysiące paczek papierosów. Balon był też w Boguszewie w powiecie monieckim - wymieniała Ulman.

Tam w środę o godzinie 11 znaleziono znacznie mniejszą kontrabandę, bo jedynie 30 paczek.

- Dwa tysiące paczek znaleziono w środę o trzeciej w nocy w Goniądzu. Tam również był balon – informowała policjantka.

Służby miały też zgłoszenie z Łozowa w powiecie sokólskim, gdzie znaleziono 1480 paczek papierosów.

- Zgłoszenie wpłynęło w czwartek (25 grudnia - przyp. red.) o godzinie 10.13. Przy paczce nie było balonu - mówi Ulman.

Od czwartku nic się nie zmieniło

W piątek (26 grudnia) zapytaliśmy młodszego aspiranta Konrada Karwackiego z podlaskiej policji, czy coś się zmieniło i odnaleziony został kolejny balon.

- Nadal bilans jest taki jak dzień wcześniej. Czyli trzy odnalezione balony oraz jeden pakunek bez balonu – mówi policjant.

W Lubelskiem dwa balony i jeden pakunek bez balonu

Natomiast jeśli chodzi o województwo lubelskie, to wbrew temu co podaje Komenda Główna Policji, odnaleziono nie trzy, a dwa balony.

- Dziś (26 grudnia – przyp. red.) w pobliżu miejscowości Królewski Dwór, niedaleko Parczewa, zabezpieczony został balon wraz z pakunkiem, w którym było 1,5 tysiąca paczek papierosów o wartości powyżej 26 tysięcy złotych - mówi major Dariusz Sienicki, rzecznik Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Tyle samo papierosów znajdowało się również w pakunku zabezpieczonym w pobliżu miejscowości Huszcza Druga w powiecie bialskim. Tam jednak nie odnaleziono balonu. Prawdopodobnie było więc tak, że pakunek spadł na ziemię, a balon poleciał dalej.

- Balon wraz z papierosami został natomiast znaleziony przez celników w pobliżu terminalu przeładunkowego w Małaszewiczach w pobliżu Terespola – informuje mjr Sienicki.

Policja prosi o zachowanie ostrożności

Komenda Główna Policji apeluje, że w przypadku znalezienia balonów zachować szczególną ostrożność, nie należy zbliżać się do nich ani nie podejmować działań na własną rękę.

"W przypadku uzyskania informacji o miejscu ich znalezienia należy niezwłocznie zadzwonić pod numer alarmowy 112 i powiadomić odpowiednie służby" – prosi policja.

Przechwycili samolot, zaobserwowali balony

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podało w komunikacie z 25 grudnia, że "rano, nad wodami międzynarodowymi Morza Bałtyckiego, polskie myśliwce przechwyciły, dokonały identyfikacji wizualnej oraz eskortowania z rejonu odpowiedzialności samolotu rozpoznawczego Federacji Rosyjskiej, który wykonywał lot w pobliżu granic przestrzeni powietrznej RP".

Wojskowi poinformowali również, że w nocy obserwowano wloty w polską przestrzeń powietrzną obiektów z kierunku Białorusi i po przeprowadzeniu szczegółowych analiz stwierdzono, że były to najprawdopodobniej balony przemytnicze, poruszające się zgodnie z kierunkiem i prędkością wiatru.

OGLĄDAJ: TVN24 HD