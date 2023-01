Grozili osobom publicznym, w tym prezydentowi Białegostoku. Jest akt oskarżenia

Śledztwo trwało ponad rok, akt oskarżenia został skierowany do Sądu Rejonowego w Grajewie. Wobec osób podejrzanych (obecnie oskarżonych) prokuratura stosowała tak zwane wolnościowe środki zapobiegawcze - dozór policji i zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonymi, zakaz intencjonalnego zbliżania się do pokrzywdzonych oraz miejsc ich zamieszkania na odległość mniejszą niż 100 metrów.

O skierowanym do sądu pod koniec grudnia akcie oskarżenia poinformowali w mediach społecznościowych sami oskarżeni.

31 zarzutów dla oskarżonych

Jeden z tych przypadków - oprócz gróźb karalnych - dotyczy również publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni. Chodziło o udanie się do miejsca zamieszkania prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego, by tam "wykonać" taki pseudowyrok śmierci.