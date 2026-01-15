Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Białystok

Aktywistka z zarzutem pomocy w nielegalnym przekraczaniu granicy. Miała dokumenty migrantów

Miała w mieszkaniu dokumenty migrantów
W mieszkaniu aktywistki znaleziono dokumenty należące do migrantów
Źródło: Podlaski Oddział Straży Granicznej
Prokuratura przedstawiła aktywistce, która niosła pomoc humanitarną na granicy polsko-białoruskiej, zarzut organizowania co najmniej 15 migrantom nielegalnego przekroczenia granicy z Polski do Niemiec. W mieszkaniu kobiety znaleziono dokumenty należące do cudzoziemców. Kamil Syller, prawnik pomagający na granicy, komentuje, że to zbyt słabe materiały, żeby można było postawić aktywistce taki zarzut. Bo samo przechowywanie dokumentów nie jest przestępstwem. Aktywistka natomiast na razie się nie wypowiada.

"Podejrzana nie przyznała się, prokurator zastosował wobec niej dozór policji" - informuje Straż Graniczna w komunikacie.

Chodzi o aktywistkę, która niosła pomoc humanitarną na granicy polsko-białoruskiej i usłyszała zarzut organizowania co najmniej 15 migrantom nielegalnego przekroczenia granicy z Polski do Niemiec. Do procederu miało dojść w 2022 roku. Kobiecie grozi do ośmiu lat więzienia.

Miała w mieszkaniu dokumenty migrantów
Miała w mieszkaniu dokumenty migrantów
Źródło: Podlaski Oddział Straży Granicznej

62 dokumenty oraz szereg innych przedmiotów

W jej miejscu zamieszkania zabezpieczono 62 dokumenty TZTC (Tymczasowe Zaświadczenie Tożsamości Cudzoziemca) oraz szereg innych przedmiotów. W tym dokumenty sporządzane przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w ramach prowadzonych wobec cudzoziemców postępowań administracyjnych.

"Tymczasowe Zaświadczenie Tożsamości Cudzoziemca jest wydawane cudzoziemcowi ubiegającemu się o ochronę międzynarodową w Polsce. TZTC w okresie swojej ważności potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz uprawnia go i małoletnie dzieci objęte tym zaświadczeniem, do pobytu na terenie naszego kraju do zakończenia postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej" - wyjaśnia Straż Graniczna.

To pierwsza osoba z zarzutami w tym śledztwie

W toku prowadzonego postępowania zebrano materiał dowodowy dający podstawy do przedstawienia kobiecie zarzutów.

Śledztwo nadzoruje Wydział ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie. I jak podaje Polska Agencja Prasowa, dotyczy ono nie tylko jednej aktywistki, o której mowa. Bo według informacji uzyskanych przez PAP jest to pierwsza osoba z zarzutami w tym postępowaniu. Śledztwo obejmuje natomiast legalizowanie pobytu na terytorium Unii Europejskiej i organizowania nielegalnego przekraczania granic Polski (z Białorusią i Niemcami).

Z komunikatu SG wynika, że większości cudzoziemców, których dotyczą zabezpieczone w śledztwie TZTC, nie ma już w Polsce - z tego powodu Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców umorzył wobec nich postępowania o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium Polski.

Znaleziono też m.in. telefony komórkowe
Znaleziono też m.in. telefony komórkowe
Źródło: Podlaski Oddział Straży Granicznej

Ani podejrzana ani jej obrońca nie dostali zgody na zapoznanie się z aktami

Do sprawy odniosła się Helsińska Fundacja Praw Człowieka (HFPC) ora Kolektyw Szpila, które poinformowały w oświadczeniu, że podejrzana ma zapewnione wsparcie prawne tych organizacji.

Zwróciły przy tym uwagę, że zarzuty zostały postawione w grudniu, ale ani osoba podejrzana ani jej obrońca nie dostali dotąd zgody na zapoznanie się z aktami postępowania, podczas gdy - jako to ujęto w stanowisku - "dość duży" zakres informacji o sprawie został już przekazany mediom.

"Jest to z naszej perspektywy jasny przekaz. Prokuratura i służby mają możliwość dowolnego kształtowania obrazu medialnego sprawy i przekazywania dowolnych informacji z toczącego się śledztwa. Jednak ze względu na uwarunkowania prawne, takiej szerokiej możliwości komentowania sprawy nie ma osoba podejrzana i jej obrona" - podkreśliły organizacje.

We wrześniu nieprawomocnie uniewinniono tzw. piątkę z Hajnówki

HFPC i Kolektyw Szpila przywołały w swoim oświadczeniu proces pięciorga aktywistów zaangażowanych w pomoc humanitarną na granicy z Białorusią, których prokuratura oskarżyła o ułatwianie migrantom niezgodnego z prawem pobytu w Polsce. Sąd Rejonowy w Hajnówce we wrześniu zeszłego roku całą piątkę nieprawomocnie uniewinnił, ale prokuratura zapowiedziała apelację.

"Od początku kryzysu humanitarnego na pograniczu polsko-białoruskim obserwujemy próby kryminalizowania niesienia pomocy humanitarnej, których celem jest zniechęcenie i przestraszenie osób świadczących pomoc. Widoczny jest również wysiłek aparatu państwa – od polityków po prokuraturę, którego celem jest legitymizacja sprzecznych z Konstytucją, prawem unijnym i międzynarodowym, pushbacków" - głosi oświadczenie opublikowane m.in. na stronie internetowej HFPC.

Prawnik: przechowywanie dokumentów to nie przestępstwo

Kamil Syller, mieszkający niedaleko granicy prawnik, który niesie migrantom pomoc humanitarną, sądzi, że prokuratura ma przeciwko aktywistce również inne materiały niż tylko dokumenty i rzeczy, które znaleziono w jej mieszkaniu.

- Przechowywanie rzeczy należących do migrantów, w tym dokumentów tożsamości, nie jest czynem karalnym. Karalne jest natomiast niszczenie dokumentów tożsamości, ich przywłaszczenie, posługiwanie się nimi albo bezprawne przewiezienie lub przesłanie za granicę. Najprawdopodobniej w grę wchodzi tutaj po prostu umowa przechowania - zawarta ustnie albo w sposób dorozumiany - i nie ma żadnego złamania przepisów - mówi.

Podkreśla, że są to nie jakieś sfałszowane, ale autentyczne dokumenty wydawane przez Straż Graniczną.

- Nie wiem, jak znalazły się w mieszkaniu aktywistki, ale mogło być tak, że cudzoziemcy zostawili je u niej na wypadek, gdyby zostali zatrzymani w zachodniej Europie i musieli wracać do Polski, bo właśnie w Polsce ubiegali się o ochronę międzynarodową. Być może była ich pełnomocniczką i mieli do niej zaufanie - podkreśla.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Sędzia powiedział: tacy ludzie zmieniają świat. Czy to przełomowy wyrok?

Sędzia powiedział: tacy ludzie zmieniają świat. Czy to przełomowy wyrok?

Tomasz Mikulicz
Jesienią pomagała wyciągać chłopaka z bagna, wiosną spotkała go na pizzy

Jesienią pomagała wyciągać chłopaka z bagna, wiosną spotkała go na pizzy

Tomasz Mikulicz

To nie dowód na organizowanie przemytu ludzi

Zaznacza, że odkrycie w mieszkaniu aktywistki autentycznych dokumentów tożsamości cudzoziemców nie stanowi samodzielnego dowodu na organizowanie przez nią przemytu ludzi.

- Jedyne, co można na tej podstawie bezspornie stwierdzić, to fakt przechowywania tych dokumentów, co - jak wspomniałem - nie jest czynem karalnym, a zwłaszcza przestępstwem - mówi nam prawnik.

Kamil Syller mówi, że przechowywanie dokumentów nie jest przestępstwem
Kamil Syller mówi, że przechowywanie dokumentów nie jest przestępstwem
Źródło: tvn24.pl

Znają ją z widzenia, była na proteście w obronie piątki z Hajnówki

Dodaje, że kobieta, o której mowa, nie mieszka na stałe na Podlasiu.

- Jedynie bywała raz na jakiś czas przy granicy, żeby nieść pomoc humanitarną uchodźcom i migrantom. Osoby, które robią to na co dzień, kojarzą ją lub znają tylko z widzenia. Na pewno brała natomiast udział w protestach przed sądem, gdy toczyła się sprawa tzw. piątki z Hajnówki - zaznacza Syller.

Aktywistka na razie się nie wypowiada

Obrońcą podejrzanej jest adwokat Bartosz Obrębski, który mówi nam, że na razie sprawa jest jeszcze na zbyt wstępnym etapie, aby jego klientka mogła ją komentować.

- Zaskarżyliśmy decyzję o dozorze policyjnym. Czekamy na rozstrzygnięcie - mówi.

Operacja "Śluza" - kryzys wywołany przez Łukaszenkę

Kryzys migracyjny na granicach Białorusi z Polską, Litwą i Łotwą został wywołany przez Alaksandra Łukaszenkę, który jest oskarżany o prowadzenie wojny hybrydowej. Polega ona na zorganizowanym przerzucie migrantów na terytorium Polski, Litwy i Łotwy. Łukaszenka w ciągu ponad 31 lat swoich rządów nieraz straszył Europę osłabieniem kontroli granic.

Czytaj też: Operacja "Śluza" - skąd latały samoloty do Mińska? Oto, co wynika z analizy tysięcy rejsów

Akcję ściągania migrantów na Białoruś z Bliskiego Wschodu czy Afryki, by wywołać kryzys migracyjny, opisał na swoim blogu już wcześniej dziennikarz białoruskiego opozycyjnego kanału Nexta Tadeusz Giczan. Wyjaśniał, że białoruskie służby prowadzą w ten sposób wymyśloną przed 10 laty operację "Śluza". Pod pozorem wycieczek do Mińska, obiecując przerzucenie do Europy Zachodniej, reżim Łukaszenki sprowadził tysiące migrantów na Białoruś. Następnie przewozi ich na granice państw UE, gdzie służby białoruskie zmuszają ich, by je nielegalnie przekraczali. Ta operacja wciąż trwa.

Organizacje pomocowe o sytuacji na granicy

Organizacje niosące pomoc humanitarną na granicy polsko-białoruskiej twierdzą, że pomimo zmiany rządów w Polsce wobec migrantów nadal łamane jest prawo. Przekonują, że mają udokumentowane przypadki wyrzucania za granicę z Białorusią osób, które wyraźnie i w obecności wolontariuszy prosiły o ochronę międzynarodową. W czasie jednej z konferencji prasowych zaprezentowano drastyczny film udostępniony przez Podlaskie Ochotnicze Pogotowie Humanitarne, na którym widać przeciąganie bezwładnego ciała kobiety przez bramkę w płocie granicznym i porzucanie jej po drugiej stronie.

Organizacje pomocowe domagają się od rządu przywrócenia praworządności na pograniczu polsko-białoruskim, prowadzenia polityki ochrony granic z poszanowaniem prawa międzynarodowego oraz krajowego gwarantującego dostęp do procedury ubiegania się o ochronę międzynarodową i przestrzeganie zasady non-refoulement, wszczynania przewidzianych prawem postępowań administracyjnych wobec osób przekraczających granicę, natychmiastowego zatrzymania przemocy na granicy wobec osób w drodze i pociągnięcie do odpowiedzialności winnych przemocy.

"Wiemy o osobach w ciężkim stanie zdrowia wyrzucanych z ambulansów wojskowych, a także wywożonych wprost ze szpitali. Za druty i płot graniczny trafiają mężczyźni, kobiety z dziećmi oraz małoletni bez opieki. Wywózkom cały czas towarzyszy przemoc ze strony polskich służb: używanie gazu łzawiącego, bicie, rozbieranie do naga, kopanie, rzucanie na ziemię, skuwanie kajdankami, niszczenie telefonów i dokumentów, odbieranie plecaków z prowiantem oraz czystą wodą. Ludzie opowiadają nam, że groźbą lub przemocą fizyczną są zmuszani do podpisywania oświadczeń, że nie chcą się ubiegać o ochronę międzynarodową w Polsce, a następnie wywożeni są za płot" - czytamy we wspólnym oświadczeniu organizacji.

Czytaj więcej w tvn24.pl: Kryzys na granicy polsko-białoruskiej

OGLĄDAJ: TVN24 HD
TVN24 HD

TVN24 HD
NA ŻYWO

TVN24 HD
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Tomasz Mikulicz

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Podlaski Oddział Straży Granicznej

Udostępnij:
TAGI:
ProkuraturaStraż GranicznaPodlaskieMigranci i uchodźcy w Europie
Czytaj także:
Paweł K.
Przez dziewięć miesięcy sąd miał zły adres. Sprawa prawnika od trumien na kółkach zrzucona
Bartosz Żurawicz
Światełko do Nieba
Finał WOŚP 2026 pod koniec stycznia. Kto zagra w Warszawie?
WOŚP 2026
imageTitle
Wydma zadziałała jak trampolina. Ciężki upadek na Dakarze
EUROSPORT
imageTitle
Prawie trzy godziny walki z 18-latką i Linette może już skupić się na Melbourne
EUROSPORT
lekarz ai grafika shutterstock_2638203503
AI w roli lekarza? Eksperci ostrzegają
Zdrowie
W wypadku zginęły dwie nastolatki
Dwie nastolatki zginęły w wypadku, kierował 17-latek bez prawa jazdy. Odpowie przed sądem
Trójmiasto
Narkotyki ukryte w przesyłce kurierskiej ujawnione w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli
Narkotyki w paczce dla cudzoziemca ze strzeżonego ośrodka
WARSZAWA
konfa
Co z nominacjami oficerskimi? Rzecznik prezydenta: wnioski zostaną ponownie rozpatrzone
Polska
Mężczyzna przyszedł z kormoranem czarnym do komendy policji w Pabianicach
Nietypowy petent w komendzie policji
Łódź
Interwencja wobec wędkarzy we Wrocławiu
Łowili ryby na Odrze, rozstawili nawet namioty
Wrocław
Grok smartfon
Zablokują narzędzie Muska. "Do wieczora"
BIZNES
Saszetki, do których uczniowie wkładają swoje telefony
Na czas lekcji chowają telefony z specjalnych saszetkach. "To taki mini detoks"
Polska
47 min
pc
"Mieszanka stała się wybuchowa". Kraj czeka rewolucja?
Podcast o zagranicy
Koncepcja modernizacji muszli koncertowej w Parku Skaryszewskim
Wyremontują muszlę koncertową. Zyska dach nad publicznością
WARSZAWA
Matka i jej partner zostali zatrzymani
20-miesięczna dziewczynka w szpitalu. Opiekunowie trafili do aresztu
Kraków
Dwa ze 125 skontrolowanych nośników było legalnych
Skontrolowali 125 reklam. 123 były nielegalne. Funkcjonują "w stanie faktycznej bezkarności"
Mateusz Mżyk
shutterstock_2660932503
Zatrudnianie nastolatków i praca ponad normę. Producent popularnej zabawki ma kłopoty
BIZNES
Zniszczona promenada w Trzebieży
Promenada w Trzebieży zniszczona. Taras widokowy "złamany na pół"
METEO
W dużych miastach bilety "zdrożeją o 10 procent"? Co oni wymyślili
FAŁSZW dużych miastach bilety "zdrożeją o 10 procent"? Co oni wymyślili
Bartosz Chyż
imageTitle
Handballowe święto czas zacząć. Dwa hity w Eurosporcie 1
EUROSPORT
Zbigniew Ziobro
Sąd rozstrzyga w sprawie aresztu dla Ziobry. Posiedzenie z przerwami
Polska
Bracką przecinają szerokie Aleje Jerozolimskie
Będzie nowe przejście przez Jerozolimskie. Rok na projekt
WARSZAWA
Groził ekspedientkom przez kilka miesięcy. Decyzja prokuratry (zdjęcie ilustracyjne)
Polska tonie w alkoholu. "Trzeba wykazać się przyzwoitością"
Piotr Wójcik
Justyna Steczkowska na Eurowizji
To oni chcą jechać na Eurowizję. Wśród polskich kandydatów gwiazda serialu
Martyna Nowosielska-Krassowska
mieszkanie
Sytuacja na rynku najmu. "Takie transakcje należą już do przeszłości"
BIZNES
Władimir Putin i Masud Pezeszkian. Spotkanie na Kremlu (17.01.2025)
Trump grozi sojusznikom Kremla, a jak reaguje Putin? "Nikt w Moskwie nie składał obietnic"
Tatiana Serwetnyk
W Białymstoku zima nigdzie się nie wybiera
Gołoledź zamknęła szkoły
METEO
Zbigniew Ziobro
Tusk: nie rozmawiałem z Orbanem o azylu dla Ziobry
Polska
Dom Pomocy Społecznej we Włocławku
Po kilku godzinach zauważyli, że seniorki nie ma. 84-latka zmarła z wychłodzenia
Kujawsko-Pomorskie
Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas
Kallas miała zażartować o alkoholu. "Dobry moment"
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica