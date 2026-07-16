Białystok Znaleźli balon przemytniczy. W podczepionym ładunku trzy tysiące papierosów bez akcyzy Oprac. Michał Malinowski |

Podkomisarz Malwina Olszewska z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Straż Graniczna

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak poinformowała podkomisarz Malwina Olszewska z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, balon wylądował przed godziną 2 w nocy w miejscowości Porosły Kolonia. Znajdowało się przy nim około trzech i pół tysiąca papierosów bez akcyzy.

Czytaj też: "Balony przemytnicze" w polskiej przestrzeni powietrznej. "Sytuacja jest w pełni monitorowana"

- Ładunek został sprawdzony przez policyjnych pirotechników. Jeżeli widzimy taki balon lub pakunek, nie wolno się do niego zbliżać. Należy jak najszybciej powiadomić służby - powiedziała w rozmowie z TVN24 podkomisarz Malwina Olszewska.

Balony przemytnicze na Podlasiu

Do podobnego incydentu doszło przed kilkoma dniami w gminie Suraż. W poniedziałek (13 lipca) strażnicy graniczni zatrzymali na gorącym uczynku dwóch obywateli Litwy.

Ładunek z balonu znalezionego w gminie Suraż Źródło zdjęcia: Straż Graniczna

Mężczyźni przyjechali po odbiór 350 kartonów papierosów bez polskich znaków akcyzy przemyconych za pomocą balonu meteorologicznego.

W ostatnich dniach funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej wykryli 1760 kartonów papierosów przemyconych za pomocą balonów meteorologicznych o łącznej wartości blisko 420 tysięcy złotych.