Umowa podpisana, pierwszy podlaski odcinek Via Carpatii ma być gotowy do 2024 roku

GDDKiA podpisała właśnie umowę z wykonawcą prawie 13-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Białystok Południe do Plosek nad Narwią. To pierwszy fragment, z dziesięciu, międzynarodowej trasy Via Carpatii w województwie podlaskim, który przechodzi do etapu realizacji. Do końca roku planowane jest podpisanie umów na kolejne dwa odcinki. Dzięki temu w realizacji będzie już cała tzw. południowa obwodnica Białegostoku.