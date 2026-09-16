Białystok Dzień przed ślubem niedoszły pan młody trafił do więzienia. Wesele odwołane Oprac. Grzegorz Popławski |

Wesele musi poczekać, niedoszły pan młody trafił do więzienia Źródło wideo: Opolska Policja Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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34-latek poszukiwany był dwoma listami gończymi za liczne kradzieże. Od trzech lat ukrywał się na terenie Holandii. Wrócił jednak do Polski na swój ślub, wesele miało się odbyć na Podlasiu. Dopinał już ostatnie szczegóły.

Wynajął ochroniarzy, by uniknąć policjantów

"Czuł na plecach oddech policjantów, wynajął nawet firmę ochroniarską, by móc w spokoju bawić się na własnym weselu. Jego misterny plan legł w gruzach, gdy postanowił wznieść szybki toast ze swoimi bliskimi. W chwili, gdy jechał na spotkanie rowerem, został zatrzymany przez opolskich 'łowców głów'. 34-latek próbował jeszcze uciekać pieszo do pobliskich budynków gospodarczych, jednak na nic się to zdało" - podaje w komunikacie opolska policja.

34-latek trafił do więzienia, za kratami spędzi najbliższe trzy lata.

Wesele na 160 osób zostało odwołane.