Białystok

Tysiące papierosów w pakunkach przyczepionych do balonów. Policja podsumowuje ustalenia

Balon spadł w powiecie łomżyński
Kolejne balony przemytnicze na Podlasiu
Policjanci z województwa podlaskiego sprawdzali w sobotę balony meteorologiczne i pakunki odnalezione w kilku powiatach regionu. W przesyłkach znajdowało się ponad 13 tysięcy paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy.

W sobotę w kilku powiatach województwa podlaskiego spadło pięć balonów meteorologicznych oraz dziesięć pakunków owiniętych folią. O sprawie poinformował mł. asp. Konrad Marcin Karwacki z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białystoku. Znaleziska zabezpieczyli mundurowi, którzy rozpoczęli sprawdzanie ich zawartości.

Balon spadł w powiecie łomżyńskim
Balony i pakunki odnaleziono w następujących miejscowościach:

  • m. Młynnik (pow. łomżyński) - 1 balon, 1 pakunek,
  • m. Sławiec (pow. łomżyński) - 1 pakunek,
  • m. Twarogi-Trąbnica (pow. siemiatycki) - 2 balony, 3 pakunki,
  • m. Laskowiec (pow. moniecki) - 2 pakunki,
  • m. Puchały (pow. bielski) - 3 pakunki, 1 balon,
  • m. Łukawica (pow. białostocki) - 1 balon

W trakcie działań funkcjonariusze znaleźli także kolejny balon z podczepionym pakunkiem na terenie powiatu sokólskiego, w miejscowości Nowa Kamionka.

Jak przekazał mł. asp. Karwacki, w części zabezpieczonych pakunków znajdowały się papierosy bez polskich znaków akcyzy. - Mogę już potwierdzić dotychczasowe ustalenia dotyczące zawartości części ujawnionych pakunków - poinformował policjant. Dotychczas ustalono, że w zabezpieczonych przesyłkach znajdowało się:

  • m. Młynnik (pow. łomżyński) - 3000 paczek papierosów,
  • m. Sławiec (pow. łomżyński) - 1500 paczek,
  • m. Twarogi-Trąbnica (pow. siemiatycki) - 4500 paczek,
  • m. Laskowiec (pow. moniecki) - 3200 paczek,
  • m. Nowa Kamionka (pow. sokólski) - 1500 paczek.

Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli 13 700 paczek, czyli blisko 300 tysięcy papierosów bez polskich znaków akcyzy. Sprawa jest w toku, a policjanci prowadzą dalsze czynności wyjaśniające.

Pojawił się przy balonie, który spadł na polanę
Pakunek znaleziono w powiecie monieckim
Wykorzystywane do transportu kontrabandy

W ciągu ostatniego roku służby zatrzymały łącznie 14 osób, które były związane z nielegalnym przemytem papierosów. Metodą wykorzystywaną przez przemytników jest podczepienie nadajnika gps, który pozwala im na odnalezienie pakunków w różnych miejscach na terenie województwa. W ubiegłym roku, według informacji Straży Granicznej, szacunkowa wartość wszystkich tych pakunków wyniosła mniej więcej 3,5 mln. W tym roku, choć minęły dopiero trzy miesiące, to już 2,5 mln zł.

Pięć balonów meteorologicznych spadło na Podlasiu
W przypadku znalezienia tajemniczych pakunków, policjanci apelują o niezbliżanie się i niepodejmowanie samodzielnie żadnych czynności. Należy w takim przypadku powiadomić służby.

Pakunek spadł także w powiecie łomżyńskim
Balon spadł też na koło Torunia

Dzień wcześniej balon spadł także na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Informację na ten temat otrzymaliśmy w sobotę za pośrednictwem serwisu Kontakt24.

Mł. asp. Sebastian Dobrzeniecki z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Toruniu wyjaśnił nam, że w piątek, około godziny 8.30, wpłynęło zgłoszenie o tym, że na polu w miejscowości Liznowo został odnaleziony fragment nieznanego przedmiotu.

- Po przyjeździe na miejsce, w trakcie prowadzenia czynności ustalono, że był to fragment balonu meteorologicznego. W tej chwili prowadzimy działania mające ustalić jego pochodzenie - przekazał.  Jak dodał policjant, w zdarzeniu nie było osób poszkodowanych. Nie zgłoszono także żadnych zniszczeń. 

Opracowała Natalia Grzybowska, est/tok

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica