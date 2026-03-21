Tysiące papierosów w pakunkach przyczepionych do balonów. Policja podsumowuje ustalenia

Kolejne balony przemytnicze na Podlasiu Źródło: TVN24

W sobotę w kilku powiatach województwa podlaskiego spadło pięć balonów meteorologicznych oraz dziesięć pakunków owiniętych folią. O sprawie poinformował mł. asp. Konrad Marcin Karwacki z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białystoku. Znaleziska zabezpieczyli mundurowi, którzy rozpoczęli sprawdzanie ich zawartości.

Balon spadł w powiecie łomżyńskim

Balony i pakunki odnaleziono w następujących miejscowościach:

m. Młynnik (pow. łomżyński) - 1 balon, 1 pakunek,

m. Sławiec (pow. łomżyński) - 1 pakunek,

m. Twarogi-Trąbnica (pow. siemiatycki) - 2 balony, 3 pakunki,

m. Laskowiec (pow. moniecki) - 2 pakunki,

m. Puchały (pow. bielski) - 3 pakunki, 1 balon,

m. Łukawica (pow. białostocki) - 1 balon

W trakcie działań funkcjonariusze znaleźli także kolejny balon z podczepionym pakunkiem na terenie powiatu sokólskiego, w miejscowości Nowa Kamionka.

Jak przekazał mł. asp. Karwacki, w części zabezpieczonych pakunków znajdowały się papierosy bez polskich znaków akcyzy. - Mogę już potwierdzić dotychczasowe ustalenia dotyczące zawartości części ujawnionych pakunków - poinformował policjant. Dotychczas ustalono, że w zabezpieczonych przesyłkach znajdowało się:

m. Młynnik (pow. łomżyński) - 3000 paczek papierosów,

m. Sławiec (pow. łomżyński) - 1500 paczek,

m. Twarogi-Trąbnica (pow. siemiatycki) - 4500 paczek,

m. Laskowiec (pow. moniecki) - 3200 paczek,

m. Nowa Kamionka (pow. sokólski) - 1500 paczek.

Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli 13 700 paczek, czyli blisko 300 tysięcy papierosów bez polskich znaków akcyzy. Sprawa jest w toku, a policjanci prowadzą dalsze czynności wyjaśniające.

Pakunek znaleziono w powiecie monieckim

Wykorzystywane do transportu kontrabandy

W ciągu ostatniego roku służby zatrzymały łącznie 14 osób, które były związane z nielegalnym przemytem papierosów. Metodą wykorzystywaną przez przemytników jest podczepienie nadajnika gps, który pozwala im na odnalezienie pakunków w różnych miejscach na terenie województwa. W ubiegłym roku, według informacji Straży Granicznej, szacunkowa wartość wszystkich tych pakunków wyniosła mniej więcej 3,5 mln. W tym roku, choć minęły dopiero trzy miesiące, to już 2,5 mln zł.

Pięć balonów meteorologicznych spadło na Podlasiu

W przypadku znalezienia tajemniczych pakunków, policjanci apelują o niezbliżanie się i niepodejmowanie samodzielnie żadnych czynności. Należy w takim przypadku powiadomić służby.

Pakunek spadł także w powiecie łomżyńskim

Balon spadł też na koło Torunia

Dzień wcześniej balon spadł także na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Informację na ten temat otrzymaliśmy w sobotę za pośrednictwem serwisu Kontakt24.

Mł. asp. Sebastian Dobrzeniecki z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Toruniu wyjaśnił nam, że w piątek, około godziny 8.30, wpłynęło zgłoszenie o tym, że na polu w miejscowości Liznowo został odnaleziony fragment nieznanego przedmiotu.

- Po przyjeździe na miejsce, w trakcie prowadzenia czynności ustalono, że był to fragment balonu meteorologicznego. W tej chwili prowadzimy działania mające ustalić jego pochodzenie - przekazał. Jak dodał policjant, w zdarzeniu nie było osób poszkodowanych. Nie zgłoszono także żadnych zniszczeń.

Opracowała Natalia Grzybowska, est/tok