"W akcie obywatelskiego nieposłuszeństwa" zniszczyli zasieki na granicy. Jest akt oskarżenia

Fragment ogrodzenia z drutu kolczastego został zniszczony koło wsi Szymaki pod koniec sierpnia ubiegłego roku. Do mediów społecznościowych trafiły wówczas nagrania, na których widać, grupę osób, która weszła na pas drogi granicznej, użyła nożyc do metalu, zaczepiła liny i próbowała rozerwać zasieki z drutu ostrzowego ułożone na granicy Polski z Białorusią. Miały one utrudnić nielegalne przekraczanie granicy z Białorusi do Polski.