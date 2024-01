Spowodował kolizję i uciekł. Policja znalazła go w bagażniku, gdzie spał

Policja zatrzymała 22-latka, który w Podgórzu (woj. podlaskie) podczas wyprzedzania wjechał na wysepkę oddzielającą pasy ruchu i uszkodził stojące na niej znaki. A potem uciekł, uszkadzając samochód kierowcy, który próbował go zatrzymać. Gdy mundurowi pojechali do jego domu zastali go śpiącego w bagażniku auta zaparkowanego pod wiatą garażową. Był pijany.