W ogniu stanęły hale produkcyjne. "Straty będą pewnie bardzo duże, bo spaliła się część maszyn"

Strażacy walczyli z pożarem, który wybuchł w miejscowości Płonki (woj. lubelskie) w jednej z hal zakładu produkującego foliowe opakowana. Ogień przeniósł się również na drugą halę. I choć szybko udało się go opanować, to strażacy przewidują, że straty będą bardzo duże. Wstępna przyczyna to zwarcie instalacji elektrycznej.