Ona ledwo trzymała się na nogach, on walczył ze znajomym na noże. Za ścianą spał ich dwumiesięczny synek

Fabryka pierwszego polskiego samochodu elektrycznego w Jaworznie na razie jest tylko na wizualizacjach. Patryk Mikiciuk z TVN Turbo we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 zwracał uwagę, że powstanie hal to tylko część całego procesu. - Stworzenie linii produkcyjnej - form, tłoczni itd., to jest kolejna rzecz. Zbudowanie sieci serwisowych, bo przecież nie ma czegoś takiego, że produkujesz samochód i dostarczasz samochód na rynek bez części zamiennych, bez sieci serwisowych, bez ludzi, którzy potrafią to naprawiać - tłumaczył. Mikiciuk dodawał, że koszty takiej inwestycji "są gigantyczne".