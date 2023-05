Zjechał z drogi i wpadł do rzeki. Był pijany

Policja zatrzymała 40-latka, który wsiadł po pijanemu za kierownicę i w miejscowości Pilaszkowice Drugie (woj. lubelskie) wjechał do rzeki. Z auta wyciągnęli go strażacy. Odpowie nie tylko za jazdę na podwójnym gazie, ale też za złamanie dwóch aktywnych zakazów prowadzenia pojazdów.

W miejscowości Pilaszkowice Drugie samochód osobowy zjechał z drogi i wpadł do pobliskiej rzeki. Zgłoszenie o takiej treści dostała policja w sobotę (29 kwietnia) tuż po godz. 21.

Wjechał do wody, rozbił auto

Nie odniósł poważnych obrażeń

Kierowcę wyciągnęli z auta strażacy. Załoga karetki przewiozła go do szpitala.

Grozi mu nawet do pięciu lat więzienia

Za kierowanie na podwójnym gazie grozi mu co najmniej trzyletni zakaz kierowania pojazdami, wysoka grzywna oraz kara do dwóch lat pozbawienia wolności. Będzie też musiał zapłacić co najmniej pięć tysięcy złotych świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.