Ciężarówka uderzyła w bariery. Nawet kilkanaście godzin utrudnień po kolizji

Obraz wojny w Ukrainie to w znacznej mierze zniszczenia wywołane przez ataki dronów i rakiet na ukraińskie miasta i infrastrukturę krytyczną. Dziennikarze śledczy cenionej międzynarodowej grupy Bellingcat, portalu The Insider i gazety "Der Spiegel" dotarli do osób, które odpowiadają za to, dokąd lecą rosyjskie pociski. Ich naprowadzaniem ma zajmować się zespół około 30 wojskowych inżynierów. To przede wszystkim młodzi mężczyźni i kobiety z doświadczeniem w sferze IT. Na ich czele stoi pułkownik odznaczony za prowadzenie działań wojennych w Syrii.