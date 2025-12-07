Żubry przechodzą przez drogę, Krynki (Podlaskie) Źródło: Jarek/Kontakt24

Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagranie, na którym widać, jak przez drogę niedaleko miejscowości Krynki, przechodzą żubry. Pan Jarosław, autor nagrania, wyjaśnił, że to nie pierwsza taka sytuacja w tych okolicach.

Najpierw na drodze pojawił się jeden osobnik Źródło: Jarek/Kontakt24

Zanim przejdą, rozglądają się

- Często spotykam żubry w tych okolicach. Tym razem zauważyłem małe stado żubrów. Zatrzymałem się, aby je obserwować. Zwierzęta zaczęły przebiegać przez drogę. Przeszkodził im troszkę nadjeżdżający samochód – relacjonował.

Później przebiegało już całe stado Źródło: Jarek/Kontakt24

Dodał, że żubry zazwyczaj rozglądają się przed przejściem przez ulicę, jak gdyby upewniały się, że są bezpieczne.

- Niestety nie zawsze można to samo powiedzieć o ludziach. Czasem chcą oni po prostu jak najszybciej przejechać, nie zwracając uwagi na zwierzęta - ocenił pan Jarosław.

