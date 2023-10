82-latka zamordowana we własnym domu. Wyrok po siedemnastu latach

czytaj dalej

Osiem lat temu do głosowania za granicą przystąpiło niecałe 200 tysięcy rodaków. W tym roku, w tym momencie jest to ponad 560 tysięcy - mówił na konferencji prasowej szef MSZ Zbigniew Rau. Zaznaczył, że "ze względu na to, że dzisiaj jest ostatni dzień, kiedy polscy obywatele za granicą mogą rejestrować się na listach wyborczych a tendencja radykalnego zwiększania tej liczby jest więcej niż oczywista, to ja z satysfakcją może zapewnić, że do godziny 24 dzisiaj czasu lokalnego (…) będzie ich ponad 600 tysięcy". W tvn24.pl relacjonujemy najważniejsze wydarzenia kampanii wyborczej.