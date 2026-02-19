Kulił się na tylnym siedzeniu za żoną. I tak go zauważyli

Piątnica (woj. podlaskie) Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Policja dostała informację o tym, że trasą Piątnica - Łomża może podróżować osoba poszukiwana. Za kierownicą zatrzymanego Volkswagena siedziała kobieta, natomiast za nią, na tylnym siedzeniu, znajdował się skulony mężczyzna.

"Próbował ukryć się za kierowcą, by nie zostać zauważonym przez mundurowych" - czytamy w komunikacie na stronie Komendy Miejskiej Policji w Łomży.

60-latek trafił już do zakładu karnego Źródło: KMP Łomża

Policja: jego misterny plan legł w gruzach

Jak się okazało, był to poszukiwany 60-letni mąż kobiety. Wysłano za nim list gończy, bo pomimo orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów (za jazdę "na podwójnym gazie") nadal jeździł autem.

Wiedząc, że jest poszukiwany, opracował plan, który miał mu pomóc ukryć się przed wymiarem sprawiedliwości. Z ustaleń wynika, że zawsze gdy opuszczał swoją posesję, zakładał na bramie wjazdowej łańcuch, a między szczebelki ogrodzenia wkładał gazety i ulotki, które miały świadczyć o tym, że od dłuższego czasu nikogo nie ma w domu. Wypuszczał też duże psy, aby nikt nie wszedł na podwórko.

"Jego misterny plan legł jednak w gruzach. Trafił do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe osiem miesięcy" - informuje policja.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracował Tomasz Mikulicz /tok