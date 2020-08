Miała ponad 3,5 promila i dwójkę małych pasażerów. Doprowadziła do wypadku

Ponad 3,5 promila i dwójka małych pasażerów

Okazało się, że siedząca za kierownicą renault kobieta była pijana. Badanie wykazało, że w organizmie miała ponad 3,5 promila alkoholu. Wiozła dwójkę dzieci, w wieku pięciu i sześciu lat. Nic poważnego im się, na szczęście, nie stało. 38-latka trafiła do policyjnego aresztu. 46-letnia kierująca volkswagenem i jej dwie pasażerki z obrażeniami zostały przetransportowane do szpitala. Sprawczyni wypadku grozi teraz do pięciu lat więzienia. Informacja o tym, co się stało trafi także do sądu rodzinnego.