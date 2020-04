Chcieli go zatrzymać, bo nie zapiął pasów. Zaczął uciekać. Był pijany, nie miał prawa jazdy i wiózł kradzione drewno

Kiedy policjanci zauważyli, że kierowca volkswagena jedzie bez pasów, chcieli zatrzymać go do kontroli. Ten jednak gwałtownie przyspieszył, wjechał w leśną drogę, wysiadł i zaczął uciekać pieszo. Policjantom udało się go zatrzymać. Okazało się, że 46-latek był pijany, nie miał prawa jazdy, a w samochodzie było kradzione drewno.