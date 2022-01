Wybudował ją dla swojej żony w roku "ciężkich cierpień"

- Wiemy, że kaplicę wybudował dla swojej żony - Ewy z domu Biendara - pruski ekspedytor królewski Samuel Rutkowski. Choć z inskrypcji widniejącej na płycie umieszczonej na południowej elewacji kaplicy, wynika że miało to być miejsce spoczynku również samego Samuela, wszystko wskazuje na to, że został on pochowany gdzie indziej. W przeciwieństwie do żony, na płycie nagrobnej jest tylko data jego urodzenia, ale brakuje daty śmierci – mówi Dariusz Barton, Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków.