Uciekał busem, w którym było 26 migrantów. Przez okno wyrzucił telefon

Policjanci zatrzymali po pościgu 22-letniego obywatela Ukrainy, który przewoził busem 26 osób, które nielegalnie przekroczyły granicę. Kierowca w Pasiecznikach Dużych (woj. podlaskie) nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać. Zatrzymano go po przejechaniu około dwóch kilometrów.

Sześć kobiet i 20 mężczyzn

Znaleźli też telefon, który kierowca wyrzucił przez okno

- Za pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy grozi kara do ośmiu lat pozbawienia wolności, a za niezatrzymanie się do policyjnej kontroli do lat pięciu – informuje mł. asp. Pawluczuk-Kośko.

Operacja "Śluza" - kryzys wywołany przez Łukaszenkę

Akcję ściągania migrantów na Białoruś z Bliskiego Wschodu czy Afryki, by wywołać kryzys migracyjny, opisał na swoim blogu już wcześniej dziennikarz białoruskiego opozycyjnego kanału Nexta Tadeusz Giczan. Wyjaśniał, że białoruskie służby prowadzą w ten sposób wymyśloną przed 10 laty operację "Śluza". Pod płaszczykiem wycieczek do Mińska, obiecując przerzucenie do Europy Zachodniej, reżim Łukaszenki sprowadził tysiące migrantów na Białoruś. Następnie przewozi ich na granice państw UE, gdzie służby białoruskie zmuszają ich, by je nielegalnie przekraczali. Ta operacja trwa.