Dom spłonął całkowicie, w zgliszczach znaleźli ciała kobiety i dziecka

Zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego w Pasiecznikach Dużych strażacy otrzymali o godz. 3.40. Pierwsze zastępy dotarły na miejsce przed godziną 4.
- W chwili przybycia strażaków cały budynek drewniany był objęty ogniem - przekazał brygadier Piotr Sienkiewicz, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce.
Dwa ciała w zgliszczach
Podczas przeszukania zgliszczy strażacy znaleźli dwa zwęglone ciała. - Zgodnie z ustaleniami policji, ofiary to 42-letnia kobieta i jej 11-letni syn. Ze wstępnych informacji wynika, że trzecia osoba przebywała tej nocy poza budynkiem, dlatego przeszukiwanie pogorzeliska nie jest już prowadzone - wyjaśnił Sienkiewicz.
Przyczyny pożaru nie są znane. W działaniach brało udział 10 zastępów straży pożarnej. - Na miejscu są jeszcze dwa zastępy, które zabezpieczają teren - podał strażak.
