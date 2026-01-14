Dom spłonął całkowicie, w zgliszczach znaleźli ciała kobiety i dziecka

Do zdarzenia doszło pod Hajnówką Źródło: Google Earth

Zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego w Pasiecznikach Dużych strażacy otrzymali o godz. 3.40. Pierwsze zastępy dotarły na miejsce przed godziną 4.

- W chwili przybycia strażaków cały budynek drewniany był objęty ogniem - przekazał brygadier Piotr Sienkiewicz, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce.

Dwa ciała w zgliszczach

Podczas przeszukania zgliszczy strażacy znaleźli dwa zwęglone ciała. - Zgodnie z ustaleniami policji, ofiary to 42-letnia kobieta i jej 11-letni syn. Ze wstępnych informacji wynika, że trzecia osoba przebywała tej nocy poza budynkiem, dlatego przeszukiwanie pogorzeliska nie jest już prowadzone - wyjaśnił Sienkiewicz.

Przyczyny pożaru nie są znane. W działaniach brało udział 10 zastępów straży pożarnej. - Na miejscu są jeszcze dwa zastępy, które zabezpieczają teren - podał strażak.

Tragiczny finał pożaru budynku mieszkalnego w Pasiecznikach Dużych. W wyniku pożaru, który zauważony został przed godz. 4:00, śmierć poniosły dwie osoby. Zgodnie z ustaleniami Policji są to 42-letnia kobieta i 11 - letni chłopiec. pic.twitter.com/IVjrbr0cNC — KP PSP Hajnówka (@KP_PSP_Hajnowka) January 14, 2026 Rozwiń

