Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Białystok

Sołtys zapraszał osadników do opustoszałej wsi. Ci zaczęli przyjeżdżać. Jeden zamieszkał w stodole. Nagrywa płytę

|
Yauheni Kuchmeino jest jednym z pierwszych nowych osadników
Yauheni Kuchmeino: przyjechałem tu grać muzykę i pomagać innym ludziom w zajmowaniu się twórczością
Źródło: tvn24.pl
Yauheni Kuchmeino - tak nazywa się białoruski muzyk, który jest jednym z pierwszych nowych osadników w Ozieranach Małych na Podlasiu. Na początku roku sołtys Leszek Skrodzki ogłosił w sieci, że wydzierżawi za grosze swoje działki oraz będzie pośredniczył w znalezieniu spadkobierców pustych domów, których we wsi jest sporo. Wszystko po to, aby ponownie zaludnić miejsce, w którym w latach 60. mieszkało nawet 200 osób.
Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Oprócz białoruskiego muzyka do wsi sprowadził się też emerytowany żołnierz, który kupił tu działkę i postawił dom. Przyjeżdża raz na jakiś czas. Podobnie jak Michał Michalak z Pabianic, który zamierza przenieść się do Ozieran na stałe, a o "akcji osiedleńczej" dowiedział się w internecie.
  • Kolejne osoby, które zamierzają się sprowadzić to małżeństwo z Niemiec planujące postawić tu jurtę oraz artystka z Wielkopolski, która chce tworzyć w Ozieranach muzykę. Będzie sąsiadem Yauhenija.
  • Akcja przyniosła też taki skutek, że znalazły się osoby, które "zarażone" w Ozieranach klimatem Podlasia osiadły w pobliskich miejscowościach. W końcu nie wszędzie po wsiach grasuje, tak jak tutaj, niesforny skrzat Ąpij.  

- O całej akcji dowiedziałem się z mediów. Przeczytałem artykuł, w którym była mowa o tym, że można tu przyjechać i zajmować się twórczością - mówi Yauheni Kuchmeino, białoruski muzyk, który jest jednym z pierwszych nowych osadników w Ozieranach Małych w powiecie sokólskim.

W lutym do tej niewielkiej miejscowości tuż przy granicy z Białorusią zapraszał sołtys Leszek Skrodzki. Pisał na Facebooku, że "warto tu być i bez wehikułu czasu delektować się sielanką dziadków i pradziadków". Udzielił też sporo wywiadów, w których mówił, że chętnie wydzierżawi nowym osadnikom swoje działki, a nawet odbierze z dworca PKP w Białymstoku i dowiezie na miejsce.

Yauheni Kuchmeino jest jednym z pierwszych nowych osadników
Yauheni Kuchmeino jest jednym z pierwszych nowych osadników
Źródło: tvn24.pl

Akcja spotkała się ze sporym odzewem

- Opłata za dzierżawę byłaby symboliczna - jakieś 100 złotych miesięcznie za 1000 metrów kwadratowych. Każdy mógłby postawić dom. Jeśli nie na moich działkach, to na innych, których tu nie brakuje - zachęcał w lutym w rozmowie z nami.

Opowiadał też o ośmiu pustych domach, z których sześć - po przeprowadzeniu niezbędnych remontów - nadaje się zamieszkania.

- Należałoby tylko skontaktować się ze spadkobiercami, w czym z miłą chęcią mogę pośredniczyć, i tu zamieszkać. Myślę, że dzierżawa czy też kupno takiego domu to nie byłyby jakieś duże koszty. A jeśli spadkobiercy by się nie znaleźli, to jest jeszcze coś takiego jak zasiedzenie - przekonywał Skrodzki.

Sołtys Leszek Skrodzki zaprasza do Ozieran
Sołtys Leszek Skrodzki zaprasza do Ozieran
Źródło: tvn24.pl

Teraz, w grudniu, mówi nam, że "akcja osadnicza" - jak ją nazywa - zakończyła się sukcesem.

- Miałem telefony od wielu osób, część zdecydowała się odwiedzić wieś, a część nawet się tu sprowadziła - cieszy się.

Zachwycił go "mistyczny krajobraz"

Yauheni Kuchmeino, który zamieszkał u sołtysa w stodole (chociaż budynek trudno nazwać stodołą; w środku jest salon, sypialnia, łazienka - red.) mówi nam, że na razie nie wie, jak długo zostanie.

- Wprowadziłem się we wrześniu. Na pewno będę mieszkał tu przez rok, bo sądzę, że tyle zajmie mi nagrywanie płyty o Ozieranach, czym obecnie się zajmuję. Często jednak zmieniam miejsca zamieszkania, prowadząc - można powiedzieć - koczowniczy tryb życia - tłumaczy.

Budynek trudno nazwać stodołą
Budynek trudno nazwać stodołą
Źródło: tvn24.pl

Gdy dowiedział się o Ozieranach Małych, mieszkał akurat w Warszawie. Wspomina, że gdy przyjechał tu po raz pierwszy, zachwycił go - jak mówi - mistyczny krajobraz.

- Takich miejsc trudno szukać gdzie indziej, występują tylko na polsko-białoruskim pograniczu - uśmiecha się.

Na co dzień pan Yauheni żyje z muzyki - gra koncerty oraz jest inżynierem dźwięku. Stworzył w sypialni domowe studio nagrań, w którym gra, pisze i nagrywa piosenki.

Choć jest multiinstrumentalistą, to gra głównie na gitarze oraz śpiewa. Na koniec naszej rozmowy zagrał nam piosenkę o tym, że sensem życia jest poszukiwanie samego siebie.

Ma w sypialni domowe studio nagrań
Ma w sypialni domowe studio nagrań
Źródło: tvn24.pl

Chce kupić dom i przenieść się tu z Pabianic

Piosenki śpiewa też (grając przy tym na akordeonie) Michał Michalak z Pabianic, który również zamierza przenieść się do Ozieran. O miejscowości dowiedział się w internecie z filmu znanego youtubera.

- W nagraniu brał też udział sołtys, który pięknie opowiadał, jak to było przed wieloma laty - jak ludzie hodowali zwierzęta, jak gospodarzyli. Ponieważ pamiętam z dzieciństwa klimat polskiej wsi z lat 70. i 80. - bo na wsi mam rodzinę od strony mamy i taty - postanowiłem przyjechać. I tak żeśmy się poznali. Pan Leszek obwiózł mnie po sąsiednich miejscowościach i poznał z różnymi ciekawymi ludźmi. Zaczęła się moja miłość do tego miejsca - mówi pan Michał.

Przyjechać ma Michał Michalak z Pabianic
Przyjechać ma Michał Michalak z Pabianic
Źródło: Leszek Skrodzki

Spodobało mu się do tego stopnia, że chce kupić dom w Ozieranach (lub w pobliskich Chomontowcach) i przenieść się tu z Pabianic na stałe.

Tomasz Mikulicz
Tomasz Mikulicz
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Prognozowana ilość opadów śniegu
Kolejny efekt jeziora w Polsce. Może spaść nawet pół metra śniegu
METEO
Kadr Na Kino 04.01.2026
Clooney został Francuzem, Beyonce miliarderką, nowy polski film już na dużym ekranie
KADR NA KINO
imageTitle
Bandycki faul Francuza. "Pomylił sporty"
EUROSPORT
Donald Trump
"Jeśli mielibyśmy tam naszych ludzi, wojna nie trwałaby tak długo"
Świat
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Ogromna kumulacja w Lotto
BIZNES
Maduro
Maduro "aresztowany bez problemów, bez oporu ze strony wojska"
Świat
Opady śniegu, wczesna zima
Pojawiają się burze śnieżne
METEO
imageTitle
Mistrzostwa w Toruniu bez rekordzistki świata. Spodziewa się dziecka
EUROSPORT
Szwajcaria, pożar, Crans-Montana
Właściciele baru w Szwajcarii mieli zniknąć. Są podejrzani po tragicznym pożarze
Świat
Wenezuela
"Trumpowi nigdy nie chodziło o demokratyzację w Wenezueli". A o co?
Świat
imageTitle
Bolesny kłopot Stocha przed konkursem w Innsbrucku
EUROSPORT
Maduro
Nagranie Maduro z siedziby antynarkotykowej agencji. Dyktator złożył życzenia
Świat
Śnieg, intensywne opady śniegu, odśnieżanie
Alert RCB. "Możliwe przerwy w dostawie prądu"
METEO
imageTitle
Skoki w Innsbrucku. O której przedostatni konkurs Turnieju Czterech Skoczni?
EUROSPORT
Śnieg, zamieć śnieżna, zawieja, zamiecie, intensywne opady
Ostrzeżenia nawet trzeciego stopnia. Uwaga na śnieżyce
METEO
Delcy Rodriguez
Sąd Najwyższy Wenezueli o przywódcy w kraju. "Przejmuje i wykonuje wszystkie obowiązki"
Świat
Manuel Noriega, Juan Orlando Hernandez, Nicolas Maduro 
Maduro nie będzie pierwszy. Oni też stawali przed amerykańskim sądem
Świat
Nicolas Maduro na płycie lotniska w Nowym Jorku
Samolot z Maduro wylądował w USA
Świat
Eksplozje w Caracas
Media: kilkadziesiąt osób zginęło po ataku USA
Świat
Agenci DEA przy furgonetce, którą transportowany miał być Nicolas Maduro. Nowy Jork
Maduro w USA, kto będzie rządził Wenezuelą, zarzuty po tragicznym pożarze
TO WARTO WIEDZIEĆ
1 godz 7 min
pc
"To nie zawsze byli dobrzy ludzie". Joanna Ostrowska o historii bez tabu
Piotr Jacoń. Bez polityki
Zima, śnieg
W niedzielę będzie sypał śnieg, powieje też silny wiatr
METEO
Robert Lewandowski z golem w meczu z Espanyolem
Przebudzenie Barcelony w końcówce. "Lewy" doczekał się gola
EUROSPORT
imageTitle
Polski mecz we Włoszech. Zalewski jednym z bohaterów
EUROSPORT
Nicolas Maduro
"Zmowa narkoterrorystyczna" i "tysiące ton" kokainy. Nowe zarzuty dla Maduro
Świat
Nicolas Maduro
Namaszczony na następcę, doprowadził kraj do kompletnej ruiny
Świat
imageTitle
Joshua już w domu po tragicznym wypadku. Jedna decyzja uratowała mu życie
EUROSPORT
Delcy Rodriguez obok Nicolasa Maduro. Zdjęcie z grudnia 2023 roku
Pojawiła się w telewizji, "wzywa wszystkie narody"
Świat
Trzęsienie ziemi w Meksyku
Wstrząsy odczuwalne w stolicy, są ofiary śmiertelne
METEO
Fakty po Faktach
Łączenie z Caracas i długo wyczekiwane zdjęcie. Operacja oczami Wenezuelczyków
"FAKTY PO FAKTACH"
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica