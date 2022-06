Bydło stratowało gospodarza. Mężczyzna nie żyje

czytaj dalej

Policja użyła gazu wobec protestujących po spotkaniu Jarosława Kaczyńskiego z sympatykami partii w Inowrocławiu. Wcześniej grupa demonstrantów skandowała między innymi hasło "będziesz siedział", kierowane w stronę prezesa PiS. Kiedy doszło do kłótni między jednym z protestujących mężczyzn a policjantem, funkcjonariusz użył gazu łzawiącego, po czym wezwał ich do podporządkowania się poleceniom policji. - Tutaj użycie takiego środka nie tylko nie było niezbędne, ale w ogóle do niczego nie służyło, oprócz tego, że nastąpiła eskalacja konfliktu - ocenił doktor Piotr Kładoczny z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.