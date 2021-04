Odkopali fundamenty dworu Radziwiłłów zniszczonego podczas potopu szwedzkiego

Prace archeologiczne potwierdziły, że fundamenty, do których w grudniu dokopali się robotnicy budujący gazociąg to fragmenty XVII-wiecznego dworu Radziwiłłów. Z ziemi wydobyto też ceramikę i kafle piecowe.

- Do tej pory były to, bardzo prawdopodobne, ale jednak przypuszczenia. Teraz mamy pewność. To XVII-wieczne fundamenty dworu Radziwiłłów - mówi Dariusz Krasnodębski z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.