Wiatr odciął prąd tysiącom odbiorców, przewrócił drzewo na jadący samochód. Podlasie walczy ze skutkami wichur

W Białym Domu omówiono szczegóły podróży Joe Bidena do Polski. - To bardzo ważna wizyta, która nadchodzi w bardzo ważnym momencie - powiedział rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Dodał, że z prezydentem Andrzejem Dudą amerykański prezydent będzie rozmawiał o wzmocnieniu NATO, współpracy dwustronnej i wspieraniu Ukrainy. Wcześniej, w rozmowie z korespondentem Marcinem Wroną, Kirby podkreślał, że zdaniem Joe Bidena Warszawa "to idealne miejsce", a nadchodząca wizyta to "doskonały moment, żeby wysłać kilka komunikatów, że musimy być zdeterminowani i zachować jedność".