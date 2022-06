Pijany kierowca uderzył w wóz strażacki i zaczął uciekać. Druhowie ruszyli w pościg

Do niecodziennej sytuacji drogowej doszło w sobotę (25 czerwca) około godziny 14 w Orchówku. Kierujący osobowym fordem 28-letni mieszkaniec powiatu łęczyńskiego uderzył w lewy bok wyprzedzanego wozu strażackiego. Pojechał dalej, nie reagując na sygnały dawane mu przez strażaków.

- Strażacki pościg trwał aż do Okuninki – mówi podinspektor Bożena Szymańska z Komendy Powiatowej Policji we Włodawie

Oświadczył, że to wóz strażacki zajechał mu drogę

- Funkcjonariusze wyczuli od kierującego wyraźną woń alkoholu i poddali go badaniu na stan trzeźwości, które wykazało, że miał on w organizmie blisko półtora promila alkoholu - zaznacza podinsp. Szymańska. Mimo to kierowca utrzymywał, że alkoholu nie pił, a winni kolizji są strażacy, których wóz miał zajechać mu drogę, wyjeżdżając na środek jezdni - relacjonuje policjantka.