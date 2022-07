Weszła do mieszkania, twierdziła, że chce rozmienić pieniądze. 85-latek stracił 14 tysięcy złotych

Policjanci z Opola Lubelskiego szukają młodej kobiety, która z mieszkania 85-latka ukradła 14 tysięcy złotych. Do domu mężczyzny dostała się pod pretekstem rozmienienia pieniędzy. Gdy senior szukał drobnych, kobieta wyszła z jego oszczędnościami.

Do zdarzenia doszło w piątek po godzinie 14 na osiedlu przy ulicy Puławskiej w Opolu Lubelskim. - Do siedzącego na ławce przed blokiem 85-latka podeszła młoda kobieta, która zwróciła się do seniora po imieniu i zapytała czy rozmieni jej pieniądze. Mężczyzna zgodził się, ale powiedział, że pieniądze ma w domu - informuje Sabina Piłat-Kozieł z policji w Opolu Lubelskim.