Oblał rozpuszczalnikiem, później miał podpalić. 49-latek odpowiadał za usiłowanie zabójstwa, jest wyrok

Wizerunek posłanki PiS Moniki Pawłowskiej pojawił się na billboardach promujących projekt Bezpieczna kobieta finansowany ze środków kancelarii premiera. - To są pieniądze publiczne, które zostały przekazane na określony cel, a są wykorzystywane po to, żeby promować się na wybory - ocenił szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski. Sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński komentował, że "to jest tylko i wyłącznie kampania wyborcza prowadzona jeszcze przed rozpoczęciem kampanii wyborczej". Sama posłanka Pawłowska przekonuje, że jest "dumna, że może przyczynić się do bezpieczeństwa kobiet".