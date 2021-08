Runęła część 13-tonowej kurtyny. Zdaniem ubezpieczyciela i wykonawcy to zdarzenie losowe

Dyrekcja Opery i Filharmonii Podlaskiej nie zamierza składać zawiadomień do prokuratury w sprawie zawalenia się na scenę połowy, ważącej około 13 ton, grodzi przeciwpożarowej. Zarówno zdaniem rzeczoznawcy powołanego przez ubezpieczyciela, jak i wykonawcy kurtyny, nikt nie zawinił. Przewodniczący komisji rewizyjnej, która rekomendowała zawiadomienie prokuratury, przyjmuje takie tłumaczenie.

Chodziło o sprawę zawalenia się kurtyny przeciwpożarowej w nowym budynku Opery i Filharmonii Podlaskiej przy Odeskiej 1 w Białymstoku. Stało się to w czwartek, 25 marca, po godzinie 3 w nocy, podczas prac z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Połowa około 13-tonowej grodzi runęła na scenę, bo z niewiadomych przyczyn pękły – podtrzymujące ją – liny.

Komisja rewizyjna chciała, żeby sprawą zajął się prokurator

Komisja rewizyjna rekomendowała władzom województwa złożenie dwóch zawiadomień do prokuratury. Pierwsze miałoby dotyczyć m.in. braku reakcji pracowników opery na ujawnione nieprawidłowości w działaniu systemu ochrony przeciwpożarowej. Czyli wspomnianego wcześniej włączania dwóch zamiast dziesięciu wentylatorów w obawie przed uszkodzeniem kurtyny. Natomiast w drugim zawiadomieniu zarząd województwa powinien, zdaniem komisji, powołać się na przepisy odnoszące się do "sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób lub mienia, którego wartość w czasie popełnienia czynu zabronionego przekracza milion złotych". A koszt naprawy grodzi przekracza 1,5 miliona złotych.

Dyrekcja nie znalazła podstaw do składania zawiadomień. Tym bardziej teraz

Rzeczniczka opery Małgorzata Jopich mówiła nam w czerwcu, że podana kwota to koszt naprawy całej grodzi przeciwpożarowej, a awarii uległa tylko jej dolna część, co powoduje, że koszty powinny być niższe. Nie rozumiała też, dlaczego z faktu, że podczas prób (również we wcześniejszych latach) włączane były tylko dwa z dziesięciu wentylatorów, komisja wysnuła wniosek, że z kurtyną jest coś nie w porządku i pracownicy o tym wiedzieli.