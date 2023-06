Mieli podczas przesłuchań bić i razić paralizatorem. Ruszają mowy końcowe w procesie 17 policjantów

czytaj dalej

"W tym, co dobre i co złe, był lustrem naszego dziwnego kraju" - napisała włoska "La Reppublica" po śmierci Silvio Berlusconiego. Odejście polityka szeroko komentuje włoska prasa. "To lider, który radykalnie zmienił politykę" - ocenił "Corriere della Sera". Setki osób przybywają od poniedziałku przed rezydencję zmarłego tego dnia byłego premiera Włoch, by oddać mu hołd.