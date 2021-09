Porsche stanęło w płomieniach. Nie żyją dwie osoby 

Do wypadku doszło - w piątek (3 września) około godziny 13.30 - w pobliżu Olszewa, na trasie z Mikołajek do Giżycka.

Sprawdzają, jak doszło do wypadku

Trasa z Mikołajek do Giżycka jest wąska i kręta, wzdłuż drogi rosną okazałe lipy. W wielu miejscach obowiązuje ograniczenie prędkości do 60 kilometrów na godzinę, a miejscami, we wsiach - do 40 kilometrów na godzinę. Śledczy będą ustalać m.in. to, jak szybko jechał kierowca porsche.