Po poszerzeniu drogi osunęła się skarpa, odsłaniając groby. "Aż mnie zmroziło, gdy to zobaczyłem"

W miejscowości Olszanka w województwie podlaskim ktoś poszerzył żwirową drogę, naruszając przy tym leżącą obok niej skarpę. Ziemia się osunęła, przez co odsłonięte zostały ludzkie szczątki. Naruszono pięć jam grobowych. Teren, który na pierwszy rzut oka wydaje się być porośniętą krzakami łąką jest cmentarzem staroobrzędowców i figuruje w ewidencji zabytków. Założono go w XVIII wieku. Był pierwszym cmentarzem staroobrzędowców na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ostatnie pochówki miały miejsce w 1939 roku.

"Miejscowi powinni wiedzieć, że zlokalizowany jest tu cmentarz"

"Ten, kto poszerzył drogę zrobił to bezprawnie"

Śledztwo w kierunku uszkadzania zabytku

Zaznacza, że choć teren, o którym mowa został na początku lat 90. ubiegłego wieku wciągnięty do wojewódzkiej ewidencji zabytków, to na pierwszy rzut oka nie wygląda na cmentarz. - Na jednym ze zdjęć, które są w posiadaniu prokuratury widać co prawda niewielki krzyż, ale stoi on w pewnej odległości od skarpy i zasłonięty jest przez zarośla – podkreśla prokurator.