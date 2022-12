81-latka zmarła w drodze do szpitala po tym, jak została potrącona przez samochód

czytaj dalej

Wielokrotnie podczas wojny zadawaliśmy sobie to pytanie, czy naprawdę jest z nami pan Bóg – mówił na antenie TVN24 ksiądz Wojciech Stasiewicz z Charkowa. Duchowny był w różnych miejscach w czasie inwazji zbrojnej Rosji w Ukrainie, odwiedzał miejsca zbrodni, popełnianych przez Rosjan na ludności cywilnej. - Szczególnie najtrudniejszy czas jaki przeżyłem, to był dramat Iziuma, kiedy były wykopywane ciała z grobów. To nie były groby, tylko zwyczajne prymitywne doły - wspominał. Pytany, czy byłby w stanie przebaczyć rosyjskim "bestiom w mundurach", stwierdził. - W teorii jestem gotowy dzisiaj i teraz przebaczać, ale jest to trudny moment.