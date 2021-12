Ciało mężczyzny z nigeryjskim paszportem niedaleko granicy. Przeprowadzono sekcję zwłok

W rejonie Olchówki, w gminie Narewka (Podlaskie) żołnierze znaleźli we wtorek ciało mężczyzny, który miał przy sobie plecak i nigeryjski paszport. Przeprowadzono sekcję zwłok, ale nie wskazała jednoznacznie przyczyny śmierci. W piątek prokuratura podała, że potrzebne są dalsze, specjalistyczne badania.

O znalezionym dzień wcześniej, w odległości około dziewięciu kilometrów od polsko-białoruskiej granicy, ciele mężczyzny poinformował w ostatnią środę rzecznik podlaskiej policji podinspektor Tomasz Krupa . Dodał, że choć przy ciele znaleziono nigeryjski paszport, nie wiadomo, czy należał on do zmarłego.

Prokuratura Rejonowa w Hajnówce wszczęła śledztwo w sprawie ustalania okoliczności śmierci mężczyzny. Ciało zostało zaś przekazane do zakładu medycyny sądowej, gdzie przeprowadzono sekcję.

Stwierdzono brak obrażeń zewnętrznych i wewnętrznych

Zwraca też uwagę, że ze stanu ciała wynika, że leżało ono w lesie dosyć długo. - Przedmiotem śledztwa będzie też ustalenie personaliów zmarłego. Brak na razie jednoznacznych danych, że znaleziony przy nim paszport należał do niego – zaznacza prokurator.

Kurdyjka zmarła w następstwie wychłodzenia organizmu

Prokuratura Rejonowa w Hajnówce prowadzi też śledztwo w sprawie śmierci Kurdyjki, która z rodziną przeszła przez granicę z Białorusi do Polski . Kobieta zmarła kilka dni temu w miejscowym szpitalu. Wcześniej poroniła w 27. tygodniu ciąży.

Tu również przeprowadzona została sekcja. Jak informuje prokurator Andrejczuk, wstępne wyniki wskazują na to, że doszło do wychłodzenia organizmu, czego następstwem była "niewydolność wielonarządowa". Kurdyjka w stanie ciężkim trafiła do hajnowskiego szpitala, jej stan powoli się pogarszał.