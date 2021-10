Wjechał pod pociąg i doznał jedynie lekkich obrażeń. "Może mówić o ogromnym szczęściu"

czytaj dalej

Goście "Kawy na ławę" komentowali w niedzielę spór na linii Warszawa-Bruksela, a także przemówienie premiera Mateusza Morawieckiego w Parlamencie Europejskim. - To była wizerunkowa katastrofa dla Polski i premiera Morawieckiego - ocenił europoseł PSL Krzysztof Hetman. - To wystąpienie było absolutnie merytoryczne - uznała z kolei europosłanka PiS Anna Zalewska. Według Izabeli Leszczyny z Koalicji Obywatelskiej "to, co zrobił Morawiecki Polsce i Polakom, zasługuje tylko na dymisję". Prezydencki doradca Paweł Sałek mówił z kolei, że "dzisiaj Polskę próbuje się postawić w sytuacji: pieniądze za uległość".