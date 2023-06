Wypadł z drogi i uderzył w betonowe ogrodzenie. Jedna osoba nie żyje, dwie są w szpitalu

Jedna osoba nie żyje, a dwie trafiły do szpitala po wypadku, do którego doszło w miejscowości Okrągłe (województwo lubelskie). Według ustaleń policji, podczas próby wyprzedzania samochód osobowy wypadł z drogi, koziołkował i uderzył w betonowe ogrodzenie posesji.

Do wypadku doszło w niedzielę (18 czerwca) około godziny 17.45. Jak przekazała aspirant Joanna Klimek, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju, wstępne ustalenia funkcjonariuszy pracujących na miejscu zdarzenia wskazują na to, że do wypadku doszło, kiedy kierowca subaru jadąc od strony Smólska w kierunku Biłgoraja na łuku drogi wyprzedzał peugeota.