Przy drodze spacerowało około 40 żubrów. Wypatrzył je nasz reporter

Posłowie na posiedzeniu rozpoczynającym się w środę mają zająć się projektem zmian w Sądzie Najwyższym, który doprowadził do konfliktu w obozie rządzącym. Opozycja podtrzymuje swoje - proponowane jeszcze w grudniu - poprawki. Marek Ast, poseł PiS, przypominał, że projekt po pierwszym czytaniu będzie musiał jeszcze trafić do komisji. - Nie ma takiego napięcia, żeby to już w tym tygodniu rozpatrzyć i przejść przez pierwsze, drugie czytanie i głosowanie - powiedział i dodał, że "będziemy po prostu rozmawiać, szukać poparcia dla tego projektu i oczywiście go poprawiać, bo jak to zwykle bywa z projektami, w trakcie prac pewnie jakieś zmiany będą".