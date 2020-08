Po wypadku uciekli, w rozbitym aucie zostawili ranną koleżankę. "Kierowca usłyszał już zarzuty"

Policjanci z Parczewa (woj. lubelskie) wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło w środę nad ranem na drodze wojewódzkiej nr 820.

Doszło tam do zderzenia auta osobowego z samochodem ciężarowym. - Ze zgłoszenia wynikało, że kierujący pojazdem marki audi wjechał po zderzeniu do rowu, gdzie dachował – mówi starszy aspirant Artur Łopacki z parczewskiej policji.

- Jak się okazało, kierujący wraz z pasażerem uciekli z miejsca zdarzenia, nie udzielając jej pomocy. Z bardzo poważnymi obrażeniami trafiła do szpitala – dodaje Łopacki.

Już w rękach policji

Policjanci ustalili dane personalne obu mężczyzn. Okazało się, że jeden z nich zgłosił się po wypadku do szpitala w sąsiednim powiecie. – Twierdził, że spadł z drzewa i stąd te obrażenia. Szybko ustaliliśmy, że brał udział w zdarzeniu w Nowym Orzechowie – mówi Łopacki.

Drugi mężczyzna, mieszkaniec gminy Sosnowa, ostatecznie sam zgłosił się na komendę. Został przesłuchany w czwartek. - 35-latek w chwili zgłoszenia był trzeźwy. Pobrano mu jeszcze krew do analiz. Mężczyzna został zatrzymany. Usłyszał już zarzut spowodowania wypadku drogowego, do którego się przyznał. Za takie przestępstwo może mu teraz grozić do ośmiu lat pozbawienia wolności – dodaje rzecznik.