Żubr utknął między dwiema brzozami. Niezwykła akcja ratunkowa w pobliżu Puszczy Białowieskiej
"Tak to jest jak się chodzi na skróty". "Oj, te dzieciaki... wszędzie się wcisną", "Biedny, jak tam wlazł?"
Takie m.in. komentarze pojawiły się pod postem na stronie Nadleśnictwa Hajnówka. Leśnicy opublikowali zdjęcia około rocznego żubra, który zaklinował się między dwiema brzozami i nie był w stanie samodzielnie się uwolnić.
Ruszyli na pomoc
Uwięzione zwierzę zauważył leśniczy. Zaraz ruszyła akcja ratownicza, w której oprócz leśników brali udział również pracownicy Białowieskiego Parku Narodowego.
"Aby uwolnić zwierzę, konieczne było ścięcie jednego z dwóch drzew, pomiędzy którymi utknął młody żubr. Najważniejsze było jednak bezpieczeństwo i życie uwięzionego zwierzęcia" – czytamy w poście Nadleśnictwa Hajnówka.
Wrócił do stada
Akcja zakończyła się szczęśliwie. Młody żubr oddalił się w kierunku dużego stada.
W nadleśnictwie powiedziano nam, że wszystko działo się w poniedziałek na polu obok miejscowości Nowosady niedaleko Hajnówki i Puszczy Białowieskiej.