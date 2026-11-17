Białystok Żubr utknął między dwiema brzozami. Niezwykła akcja ratunkowa w pobliżu Puszczy Białowieskiej Oprac. Tomasz Mikulicz |

Nowosady. Żubr zaklinował się między drzewami Źródło wideo: Nadleśnictwo Hajnówka Źródło zdj. gł.: Nadleśnictwo Hajnówka

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"Tak to jest jak się chodzi na skróty". "Oj, te dzieciaki... wszędzie się wcisną", "Biedny, jak tam wlazł?"

Takie m.in. komentarze pojawiły się pod postem na stronie Nadleśnictwa Hajnówka. Leśnicy opublikowali zdjęcia około rocznego żubra, który zaklinował się między dwiema brzozami i nie był w stanie samodzielnie się uwolnić.

Nadleśnictwo Hajnówka Źródło zdjęcia: Nadleśnictwo Hajnówka

Ruszyli na pomoc

Uwięzione zwierzę zauważył leśniczy. Zaraz ruszyła akcja ratownicza, w której oprócz leśników brali udział również pracownicy Białowieskiego Parku Narodowego.

"Aby uwolnić zwierzę, konieczne było ścięcie jednego z dwóch drzew, pomiędzy którymi utknął młody żubr. Najważniejsze było jednak bezpieczeństwo i życie uwięzionego zwierzęcia" – czytamy w poście Nadleśnictwa Hajnówka.

Nie dał rady sam się uwolnić Źródło zdjęcia: Nadleśnictwo Hajnówka

Wrócił do stada

Akcja zakończyła się szczęśliwie. Młody żubr oddalił się w kierunku dużego stada.

W nadleśnictwie powiedziano nam, że wszystko działo się w poniedziałek na polu obok miejscowości Nowosady niedaleko Hajnówki i Puszczy Białowieskiej.