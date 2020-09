"Wziął wiatrówkę, pociągnął za spust i postrzelił rówieśniczkę". Ranna ośmiolatka

Do zdarzenia doszło we wtorkowe popołudnie na terenie gminy Nowogród (województwo podlaskie). - Podczas zabawy dzieci weszły do budynku gospodarczego. Tam znalazły broń. Ośmiolatek wziął nabitą wiatrówkę, broń pneumatyczną, pociągnął za spust i postrzelił swoją rówieśniczkę - relacjonuje Marcin Gawryluk z biura prasowego podlaskiej policji.

Sprawdzają, jak doszło do wypadku

Dziewczynka nie wymagała hospitalizacji. Rana postrzałowa została opatrzona przez medyków. A życiu dziecka nie zagraża niebezpieczeństwo. To, co się stało, badają teraz policjanci. I jak podkreślają, ze wstępnych ustaleń wynika, że był to nieszczęśliwy wypadek. - Sprawa jest wyjaśniana pod kątem sprowadzenia bezpośredniego narażenia utraty zdrowia lub życia. Ustalamy między innymi to, do kogo należała broń, czy doszło do przestępstwa i komu ewentualnie przedstawić zarzuty - przyznaje Gawryluk.