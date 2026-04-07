Nowogród

W Wielki Piątek, chwilę po godzinie 6 rano, policjanci weszli do jednego z domów w Nowogrodzie w powiecie łomżyńskim. Chcieli zatrzymać poszukiwanego listem gończym 46-latka. Jego partnerka powiedziała, że mężczyzna wyjechał dzień wcześniej do pracy za granicę.

Ukrył się w zabudowie spłuczki toalety

Usłyszeli hałas dochodzący z łazienki

"Podczas rozmowy policjanci usłyszeli jednak hałas dochodzący z łazienki. Weszli do środka i zauważyli, że z zabudowy spłuczki toalety, tuż nad deską sedesową, wystaje czyjaś stopa" – czytamy w komunikacie na stronie Komendy Miejskiej Policji w Łomży.

Po otwarciu zabudowy okazało się, że w środku schował się 46-latek.

Mężczyzna poszukiwany był przez Sąd Rejonowy w Suwałkach. Ma do odbycia karę czterech miesięcy pozbawienia wolności za jazdę pomimo cofniętych uprawnień do kierowania.

Zatrzymali też trzech innych poszukiwanych

Nie był to jedyny poszukiwany, który wpadł ostatnio w ręce łomżyńskiej policji. Funkcjonariusze zatrzymali jeszcze trzy osoby. Pierwszy to 44-letni mieszkaniec Łomży, który miał do odbycia karę półtora roku więzienia za oszustwa, a drugi to 28-latek z gminy Śniadowo poszukiwany za udział w bójce. Również spędzi w więzieniu półtora roku.

Trzecią osobę policjanci zatrzymali w wielkanocny poranek. To 24-latek, którego sąd skazał na 10 miesięcy pozbawienia wolności za rozbój.

