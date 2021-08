Jest ich czterech, mają po 10 i 12 lat. Stworzyli osiedlową straż pożarną, pomagają sąsiadom

- Wodę pod ciśnieniem, która leci z naszych węży uzyskujemy dzięki pompce, do której przeczepiona jest wkrętarka. Włączamy ją na pełne obroty, wkładamy wąż do baniaka z wodą i możemy gasić – mówi 12-letni Konrad, prezes Osiedlowej Straży Pożarnej Kościuszki.

Oprócz baniaków z wodą i węży mają też liny, pachołki i gaśnice

Chłopcy nie czekali na wsparcie dorosłych

- Najwspanialsze jest to, że chłopcy nie czekali na wsparcie dorosłych, ale zrobili to wszystko oddolnie i na własną rękę - mówi burmistrz Nowogrodu Grzegorz Palka, który jest strażakiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowogrodzie.

Chwali młodych strażaków m.in. za wspomaganie gminy w informowania mieszkańców o możliwości zaszczepienia się w punktach tymczasowych czy też o planowanej ewakuacji, gdy w Nowogrodzie znalezione zostały niewybuchy. – Dwóch z nich to synowie strażaków, którzy już można powiedzieć, że od przedszkola uczestniczyli w działaniach prewencyjnych straży pożarnej. Cieszę się, że udało im się zaszczepić tę ideę również dwóm swoim kolegom. A z tego co wiem, nabór wciąż trwa i nie jest to ich ostatnie słowo – uśmiecha się burmistrz.