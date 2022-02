Auto dachowało i zatrzymało się na drzewie. Kierowca był pijany, nie żyje pasażer

czytaj dalej

W TVN24 GO można obejrzeć najnowszą część reportażu z cyklu "Bielmo". O materiale "Strefa ciszy" mówił w TVN24 jego autor Marcin Gutowski. - Pokazujemy dokumenty, z których wynika, jak, mimo ostrzeżeń, kolejni papieże decydowali się na to, żeby przywracać przestępców do pracy w parafiach - powiedział.